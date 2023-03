Argento per Jonathan Pisano in Lituania al Torneo “Danas Pozniakas”

Grosseto: Esordio positivo per Jonathan Pisano, pugile della Fight Gym Grosseto allenato dal maestro Raffaele D’Amico, impegnato a Vilnius in Lituania, nella categoria degli 86 kg., con la squadra nazionale youth nel torneo internazionale “Danas Pozniakas” che vedeva la partecipazione dei migliori atleti europei.

Il torello maremmano nel primo incontro ha domato l’avversario polacco Pera imprimendogli il suo ritmo asfissiante. In semifinale ha bissato il successo eliminando il portacolori di casa Kateiva per cedere nel giorno successivo di un soffio, in finale, al portacolori israeliano di origine russa Prilutsky. Esordio sicuramente positivo per il giovane pugile maremmano che oggi festeggia i diciotto anni con un prestigioso argento al collo, già pensando alla prossima convocazione in nazionale della prossima settimana presso la caserma della Cecchignola in Roma propedeutica alla definizione della squadra che rappresenterà l’Italia ai prossimi campionati europei youth del mese di aprile in Armenia.

Il bottino della rappresentativa azzurra in Lituania, che ha visto la partecipazione di otto pugili è stato di 2 argenti e 4 bronzi.