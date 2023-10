Argentario: Verifiche su concessioni cimiteriali scadute

Monte Argentario: L’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune sta verificando le scadenze delle concessioni cimiteriali al fine di richiederne il rinnovo agli intestatari. Data la complessità di tali verifiche, e comunque per non incorrere in situazioni di disagio, si chiede a tutti i titolari di concessioni cimiteriali di controllare le proprie scadenze ed in caso di concessione scaduta di procedere al suo rinnovo contattando direttamente il custode del cimitero al n. 328 4720813 o l’ufficio comunale preposto al n. 0564 811908.

Nelle tombe a terra incustodite e nei loculi la cui concessione è scaduta da molti anni sarà apposta una comunicazione di richiesta contatto. In caso di inottemperanza a quanto richiesto si provvederà al recupero degli spazi per nuove sepolture.