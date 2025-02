Argentario: Tornano attivi i parcheggi blu

Monte Argentario: Sabato 1° marzo entreranno in funzione i parcometri nelle aree di parcheggio blu con la nuova gestione affidata all’Azienda Speciale Comunale “Argentario Mobilità & Ambiente”.

Si tratta delle aree sosta a pagamento di competenza comunale nei centri abitati di Porto Santo Stefano, Porto Ercole e Pozzarello, per un totale di circa 2.000 posti auto. Gli orari della sosta a pagamento e la disciplina tariffaria sono meglio specificati nell’allegata tabella.

E’ stata introdotta una nuova tipologia di contrassegno auto : il bollino blu riservato ai lavoratori non residenti. Gli addetti dell’ AMA sono a disposizione degli utenti informazioni e assistenza alla compilazione del form sull’app ARGENTAPP per richiesta o rinnovo bollino : Lunedì – Mercoledi - Giovedi dalle ore 9:30 alle 12:30 e Martedi dalle ore 14:30 alle 16:30 presso gli uffici di Via XX Settembre n. 7 a porto S.Stefano - Venerdi dalle ore 9:30 alle 12:30 - Delegazione Comunale di Porto Ercole