Argentario. torna “Da Porto a Porto”. 22 km a nuoto per aiutare l’ATT. In acqua anche la staffetta tutta al femminile di Altea

Monte Argentario: Nuoto, coraggio e solidarietà tornano a incontrarsi nelle acque cristalline dell’Argentario. L’11 agosto 2025 si terrà l’ottava edizione di “Da Porto a Porto”, l’ormai celebre nuotata benefica non competitiva che collega Porto Ercole a Porto Santo Stefano, lungo un tracciato di ben 22 chilometri.

L’evento, che ha assunto negli anni una risonanza nazionale, ha l’obiettivo di sostenere l’attività dell’Associazione Tumori Toscana (ATT): grazie ai fondi raccolti, sarà possibile garantire assistenza domiciliare gratuita e volontaria ai malati oncologici e alle loro famiglie.

Quest’anno l’edizione sarà arricchita da una staffetta speciale tutta al femminile, ispirata e promossa dall’associazione Altea, una realtà nata nel 2021 a Ragusa, in Sicilia, e impegnata nella prevenzione del tumore al seno attraverso campagne di sensibilizzazione e visite gratuite.

“La missione di Altea, attraverso visite ed ecografie gratuite - dicono dall’associazione - consiste nel diffondere tra le donne la consapevolezza di quanto sia importante la prevenzione nella lotta alle neoplasie al seno”.

Tra le sei donne che prenderanno parte alla traversata ci saranno anche Cristina De Tullio, bronzo mondiale nel nuoto in acque gelide, e Sabrina Peron, nuotatrice e avvocata milanese, prima donna italiana ad aver conquistato le prestigiose “Tre Corone” del nuoto in acque libere (Triple Crown of Open Water Swimming): la traversata del Canale della Manica, il periplo a nuoto dell’isola di Manhattan e l’attraversamento del Catalina Channel, in California.

Una sfida affascinante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto umano: “Da Porto a Porto” si conferma un simbolo di sport al servizio della solidarietà, in uno scenario naturale d’eccezione come quello del promontorio dell’Argentario.







