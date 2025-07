Argentario, spiagge pubbliche sempre più invivibili: tra concessioni, abusi e degrado

Lettera accorata di un villeggiante: «Alla Spiaggia Lunga metà arenile occupato abusivamente, Le Viste inaccessibile, Feniglia sporca e affollata. Serve un intervento deciso delle istituzioni»

Monte Argentario: Un cittadino e turista frequentatore abituale della zona ci scrive lamentando questo sotto riportato che pubblichiamo integralmente.

"Buongiorno, Avendo preso atto dell'impossibilità di poter frequentare la spiaggia libera "Le Viste" a seguito della nuova concessione demaniale così come anche e segnalato dalle testate giornalistiche mi sono recato pochi giorni fa alla Spiaggia Lunga.

Purtroppo prendo atto della presenza di una sorta di stabilimento balneare improvvisato che occupa più della metà della spiaggia costringendo i frequentatori ad ammassarsi nel rimanenti tratto di arenile. Peraltro quello più sassoso. Come si può vedere dalla foto allegata scattata la mattina, il "titolare" posiziona i pali degli ombrelloni per occupare il territorio anche in assenza di clienti. Non appena si entra in quello spazio si è accolto similarmente a quando si entra in un ristorante. "Cosa desidera?"

Sono frequentatore di lunga data dell'Argentario e purtroppo l'esperienza peggiora di anno in anno. La Feniglia è sovraffollata e sporca al di fuori degli stabilimenti. A Le Viste non si può più andare, Spiaggia Lunga occupata abusivamente oltre a cataste di legna e plastica portata dalle mareggiate. Vogliamo intervenire? Grazie per l’attenzione".

Lettera firmata