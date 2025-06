Argentario: Servizio navette estive dal 26 giugno. Orari e percorsi

Monte Argentario: Dal 26 giugno tornano a transitare nei centri abitati di Porto Ercole e Porto Santo Stefano e diretti verso le spiagge i bus navetta estivi.

Il servizio è gratuito su tutto il territorio comunale e proseguirà fino al 31 agosto 2025.

I bus transiteranno nei due centri abitati, lungo la strada “Bretella” con direzione Pozzarello – Banchina Toscana, lungo la strada Panoramica e in direzione Cimitero di Porto Ercole articolati in tutto in sei percorsi :

bus navetta 1 orario 08:30-19:17 Porto S. Stefano: Molo Garibaldi, Lungomare Navigatori Croce, Lividonia, Lucciola, Fortezza, Appetito Alto, Via Baschieri, Via Roma, Pispino, Valle (Via Carducci), Pozzarello, Due Pini, Gerini, Santa Liberata, Due Pini, Spiaggia “La Bionda”, Cantoniera, Valle, Molo Garibaldi.

bus navetta 2 orario 09:00 – 19:28 Porto S. Stefano: Molo Garibaldi, Fortezza, Lucciola, Lividonia, Miragigli, Cacciarella, Bivio Cala Grande, Bivio Cala Moresca, Bivio Cala Piccola, Cimitero Porto S.Stefano, Molo Garibaldi.

bus navetta 3 orario 07:30 - 08:55 Porto Ercole: Piazza Ricasoli, Viale Caravaggio (S.Paolo), Via Campagnatico (opposto civico 14), Cimitero Porto Ercole, Bivio Cala Galera, Parcheggio Cala Galera , Piazza Albegna, Viale Campagnatico (Poste Porto Ercole), Viale Caravaggio (S. Paolo), Piazza Ricasoli.

bus navetta 4 orario 09:00 – 00:15 Porto Ercole e Porto Santo Stefano: Piazza Ricasoli, Viale Caravaggio (S.Paolo), Bivio Cala Galera, Bivio Feniglia, Terra Rossa, Santa Liberata, Due Pini, Pozzarello, Valle, Molo Garibaldi.

bus navetta 5 orario 09:30 – 20:25 Porto Santo Stefano e Porto Ercole : Molo Garibaldi, Valle, Pozzarello, Due Pini, Terra Rossa, Bivio Feniglia, Bivio Cala Galera, Viale Caravaggio (S.Paolo), Piazza Ricasoli.

bus navetta 6 orario 10:00 - 19:26 Porto Ercole: Piazza Albegna, Parcheggio “Il Cavallaro”, Via dello Scirocco, Viale Caravaggio (S.Paolo), Piazza Ricasoli, Le Viste, Lo Sbarcatello, Il Pellicano, - Lo Sbarcatello, Le Viste, Piazza Ricasoli Viale Caravaggio (S.Paolo), Via dello Scirocco, Bivio Cala Galera, Parcheggio Cala Galera, Bivio Cala Galera, Piazza Albegna

I dettagli dei percorsi e gli orari sono disponibili e scaricabili dal sito del Comune