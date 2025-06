Argentario Sailing Week: Il meteo regala un'altra giornata perfetta

Secondo giorno di regate alla 34ª Argentario Sailing Week: vento ideale, mare spettacolare, sorrisi in banchina.

Porto Santo Stefano: Il meteo non tradisce nella seconda giornata di regate della 24ª edizione dell’Argentario Sailing Week, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto del Comune di Monte Argentario. Anche ieri venerdì 20 giugno, in banchina sui volti abbronzati degli equipaggi splende il sorriso tipico di chi ha vissuto il mare intensamente. E quando la giornata in acqua regala emozioni autentiche, anche il risultato a volte passa in secondo piano. A prevalere è la consapevolezza di aver preso parte a qualcosa di speciale: uno di quei giorni in cui vela, vento e mare si incontrano in armonia perfetta.

La cronaca sportiva è testimone oculare di condizioni ideali e di previsioni meteo rispettate alla lettera: vento regolare da 270°, con intensità di 12 nodi alla partenza e un progressivo rinforzo fino a 20 nodi. Mare calmo, cielo terso, sole pieno: I percorsi di regata sono differenziati per valorizzare al massimo le prestazioni delle imbarcazioni iscritte nelle diverse classi.

I vincitori di ieri venerdì 20 giugno: HALLOWE´EN di Inigo Strez (Nzl) nella categoria Big Boats, MATRERO di Rafael Pereira Aragon (Arg) nei Classici IOR, CRIVIZZA di Ariella Cattai (Ita) nei Classici, SPARTAN (Usa) nei Vintage, SANTANA di Wendy Schmidt (Usa) nei Vintage Marconi. BARBARA di Roberto Olivieri (Ita) nei Cruiser yachts e LULUNIKKA di Roberto Lacorte (Ita) negli Spirit of Tradition-Open.

La cassifica generale provvisoria dopo due prove:

Big Boats: 1cl. HALLOWE´EN di Inigo Strez (Nzl); 2cl. MARIELLA di Carlo Falcone (Ant); 3cl. ORLANDA di Iginio Angelini (Ita).

Classici: 1cl. CRIVIZZA di Ariella Cattai (Ita); 2cl. PENELOPE – Marina Militare; 3cl. OPTIMISTA Antonio Del Balzo (Ita).

Classici: IOR 1cl. MATRERO di Rafael Pereira Aragon (Arg); 2cl. ENCOUNTER (Fra); 3cl. MONTOMBI di Ollie Graffy (Gbr).

Marconi d'annata: 1cl. LEONORE di Mark Faulkner (Gbr); 2cl. SANTANA di Wendy Schmidt (Stati Uniti); 3cl. FALCON di Paulo Mirpuri (Por).

Vintage: 1cl. SPARTAN (Usa); 2cl. ROWDY di Donna Dyer (Usa); 3CL. CHINOOK di Paolo Zannoni (Usa) Cruiser yachts: 1cl. BARBARA di Roberto Olivieri (Ita); 2cl. VISTONA di Gian Battista Borea d’Olmo (Ita); 3cl. EL ORO di Timothy Wilson (GBR).

In mare, fianco a fianco, campioni internazionali e semplici appassionati. Volti noti della vela internazionale come Peter Isler e Mauro Pelaschier condividono il campo di regata con armatori e velisti meno noti alle cronache sportive, ma ugualmente protagonisti. Se sulle scelte tattiche le opinioni possono divergere, sull'eccellenza dell’organizzazione e sull’atmosfera unica dell’Argentario Sailing Week, il consenso è unanime.

E così, l’Argentario, ancora una volta, si conferma palcoscenico ideale per celebrare il fascino intramontabile della vela classica, come dichiarato da Peter Isler al termine della regata odierna: “È la seconda volta che partecipo all'Argentario Sailing Week. L’Argentario è un posto fantastico per la vela. Sono stato già qui due anni fa sempre a bordo di Spartan e adoro regatare in questo golfo. La barca è stata qui per la prima volta circa sei anni fa e i ragazzi dell’equipaggio dicono che l’Argentario è il loro posto preferito. Io penso che ogni luogo in cui si naviga è diverso. Vive la différence! Sono stato in tanti posti perfetti nel mondo, e questo è sicuramente uno di quelli. Oggi, tra l’altro, abbiamo vinto di nuovo. La barca è davvero veloce. Il vento era diverso da ieri, più difficile da interpretare, ma tutto l’equipaggio ha fatto un ottimo lavoro e Spartan ha dato il meglio di sé.”

Le classifiche complete sono disponibili sul sito: https://www.argentariosailingweek.it/classifiche/

Il programma dei prossimi giorni:

Sabato 21 giugno

08:30 - Skippers’ briefing al villaggio regate

11:00 - Partenza regate

Dopo regata - Beer Party @ Race Village

Domenica 22 giugno

08:30 - Skippers’ briefing al villaggio regate

11:00 - Ultima regata

17:30 -| Premiazione e Cocktail Fair Winds

I Partner dell’Argentario Sailing Week 2025

L’edizione 2025 si svolge con il patrocinio e il concreto supporto del Comune di Monte Argentario, partner istituzionale dell’evento e con il contributo di Miramis, brand di ospitalità di alta gamma del gruppo svedese Qarlbo AB, Banca Patrimoni Sella & C., Jefferies Group LLC banca di investimento multinazionale indipendente, ColleMassari Wine Estates, Mureadritta e Sea Dog-NYL FTS azienda di abbigliamento casual.

L'Argentario Sailing Week 2025 gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario, della Marina Militare, dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo. Oltre al patrocinio, il Comune di Monte Argentario supporta l’evento concretamente. L'Argentario Sailing Week è parte del Campionatondel Comitato Internazionale del Mediterraneo (CIM) 2025.

In memoria di Giancarlo Lodigiani, compianto Presidente dell'Associazione Italiana Vele d’Epoca, anche quest’anno sarà assegnato il premio challenge "Trofeo Voscià - Giancarlo Lodigiani” all’imbarcazione con armo Yawl che avrà ottenuto il miglior punteggio all'Argentario Saling Week.

L’Argentario Sailing Week: una storia di passione, tradizione e successo.

La storia dell’Argentario Sailing Week inizia nel 1992, quando un gruppo di Soci dello Yacht Club Santo Stefano organizzò una regata per imbarcazioni classiche denominata Le Vele d’Argento. Nel corso degli anni, la crescita costante delle barche iscritte, l’ospitalità del territorio e un meteo sempre favorevole hanno contribuito all’affermazione dell’evento come punto di riferimento nel calendario internazionale delle regate di barche classiche e d’epoca. Dal 1999 la manifestazione prende il nome attuale: Argentario Sailing Week confermandosi come regata di alto profilo e, nello stesso tempo, come momento di cultura e di accoglienza, in cui passione, storia, artigianalità e ospitalità mediterranea si incontrano nella cornice unica di Monte Argentario.

Foto di Marco Solari e Valerio Pollio

