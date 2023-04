"Argentario: Il Progetto" non parteciperà alla tornata elettorale di maggio

Monte Argentario: «Questa volta "Argentario: Il Progetto" salta un giro». A comunicare la decisione è il consigliere Luigi Scotto.



«Dopo vari tentativi di trovare un candidato sindaco che ritenesse validi ed importanti tutti i nostri progetti - dice Scotto -, volti alla valorizzazione del nostro territorio, abbiamo dovuto constatare, nostro malgrado, che i tentativi fatti in questa direzione non hanno prodotto nessun risultato. Nonostante i vari tavoli aperti non si è mai concretizzata, realmente, la possibilità di sottoscrivere un accordo.

Per questo, coerentemente con quanto affermato più di un mese fa, in mancanza di un interlocutore politico pronto a raccogliere le nostre istanze, questa volta non parteciperemo da protagonisti alla tornata elettorale di maggio.

Rimarremo, come sempre fatto, vigili ed attenti rispetto alla vita della comunità alla quale apparteniamo e la nostra attività sul territorio rimarrà inalterata. In sostanza ci metteremo immediatamente a lavoro per i prossimi cinque anni. E lo faremo con il chiaro intento di costruire.

Seguiremo con attenzione l’attività della prossima amministrazione, pronti ad applaudire in caso di iniziative lodevoli e da noi condivise, così come saremo altrettanto pronti a fare una critica puntuale e severa in caso di azioni inadeguate o, ancora peggio, di inattività ed inefficacia.

Il gruppo è disponibile a mettere a disposizione le proprie progettualità e competenze di qualsiasi amministrazione avrà a cuore il futuro del Promontorio.

Facciamo i nostri migliori auguri ai candidati sindaci nella speranza che, finalmente, arrivi quella svolta, quel colpo di reni di cui l’Argentario ha estremamente bisogno».