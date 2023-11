Cronaca Argentario, giovane scalatore precipita per 100 metri. Trasportato con elisoccorso a Siena. E' grave 11 novembre 2023

Monte Argentario: Personale sanitario e mezzi del 118 sono intervenuti oggi alle ore 12:50 per prestare soccorso ad un giovane scalatore di 24 anni che è precipitato in un dirupo per circa 100 metri. Prontamente allertati anche i Vigili del fuoco il Sast, compresa la Guardia costiera. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza medicalizzata di Orbetello e l'elisoccorso Pegaso 2. Il giovane infortunato è stato successivamente recuperato con verricello dell'elisoccorso e trasportato presso l'ospedale le Scotte di Siena in codice 3. Seguici





