Argentario: Festa dell’albero in piazza dei rioni

Monte Argentario: Si è tenuta questa mattina in piazza dei rioni a Porto S.Stefano la Festa dell’albero. Tanti bambini hanno animato la cerimonia organizzata dalla consigliera comunale delegata all’arredo e decoro urbano Dharma Nettuno in collaborazione con la scuola primaria “Ringrazio tutti i bambini e gli insegnanti - ha detto la consigliera - per aver accolto con tanto entusiasmo e partecipazione la proposta di realizzare questo festa che vuole essere anche un momento di riflessione sull’importanza del nostro patrimonio verde ed un invito a voi bambini a proteggere e rispettare i nostri alberi iniziando da questi che stamani piantiamo in piazza”.



Accompagnati da canti e poesie dei sessanta bambini delle classi quarta della primaria S. Andrea si è proceduto a mettere a dimora cinque piante di pere rosa che si vanno a sommare agli arbusti preesistenti e integrano quelli abbattuti a causa del punteruolo rosso. La scelta dell’amministrazione è caduta sulla Schinus molle (pepe rosa) perché è una specie sempreverde, ideale per le nostre temperature, dal rapido sviluppo che consente di avere già in primavera un cappello ombroso, molto ornamentale grazie alle coloratissime bacche.