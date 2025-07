Costume e società Argentario da gustare: successo per la cooking class “Mani in Pasta” con i crocieristi della Silver Ray 19 luglio 2025

19 luglio 2025 121

Presidi di Toscana – Officina del Gusto accoglie i passeggeri in una lezione di cucina locale: un'esperienza autentica tra sapori, tradizione e accoglienza. La conferma del successo della Cooking Class "Mani in Pasta", dedicata ai crocieristi che scalano l'Argentario* Porto Santo Stefano: Ieri, venerdì 18 luglio 2025, un gruppo di passeggeri della S/S "Silver Ray", ancorata alle prime ore dell'alba nella rada di Porto Santo Stefano, hanno scelto una diversa proposta per visitare e conoscere le bellezze dell'Argentario, visto da una prospettiva diversa. Ricevuti dalla cortese e professionale accoglienza dell'Emporio Enogastronomico F.lli Galletti, seguiti dalla competente maestria e dagli amorevoli insegnamenti delle Maestre della Cucina Italiana A.I.C.I. Doriana, Annarita e Piera, dell'Associazione "Presidi di Toscana-Officina del Gusto APS", accompagnati dalla gentilezza e dal sorriso di Francesca e Alessia, della "Dock&Discover della Cemar agency Network" di Civitavecchia organizzatore dell'evento, hanno avuto l'opportunità di fare un breve, ma intenso viaggio all'interno dell'affascinante mondo della cucina e della gastronomia locale e nazionale. Gli ospiti hanno avuto la possibilità di apprendere le tecniche di base delle ricette tradizionali, riuscendo a carpirne i piccoli segreti per ottenere il miglior risultato e, aspetto fondamentale dell'incontro, hanno messo alla prova le loro abilità di cuochi, probabilmente sconosciute anche a loro stessi. Quella odierna è stata una gradita conferma, dopo la "scommessa" dell'esperienza pilota del 10 giugno scorso. L'incontro ha ottenuto un buon incremento di adesioni, ottimo viatico e auspicio per l'appuntamento del prossimo fine settimana. Una nuova strada si sta aprendo nell'articolato percorso turistico di un Argentario sempre più competitivo e sempre più pronto a rispondere positivamente alle richieste del turista. Con questa iniziativa, che si sta affermando tra le infinite varianti e scelte nel panorama crocieristico, Tour Operator, Maestre di cucina ed Emporio enogastronomico, ideatori di questo progetto, auspicano che possano nascere le migliori sinergie, tra operatori, addetti ai lavori e istituzioni. Questo impegno nasce con lo scopo di riportare il nostro territorio a quelle posizioni di vertice, vissute nella "dolce vita" dei mitici anni '60, che videro, l'Argentario e dintorni, protagonisti dei fasti di un yet-set di alto rango internazionale. La nostra "mission" è di far rivivere i migliori ricordi di un tempo andato, oggi sbiaditi e persi nella memoria. Noi ci siamo...e Voi? Doriana Costaglione presidente Presidi di Toscana - Officina del gusto APS Visualizza la galleria



