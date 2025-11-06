Argentario: Convocato il Consiglio Comunale

Porto S. Stefano: Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per il giorno 7 novembre 2025 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il 8 novembre alle ore 10,00. All’ordine del giorno dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale sono previsti i seguenti argomenti: Variazione al DUP 2025/2027; Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2025-2027 (Art. 175 C.2 T.U.E.L.) ; Recepimento dello Statuto del Consorzio di Gestione del Parco Ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello e rilascio dell’Intesa ai sensi dell’art. 4 della Legge 24 gennaio 2025 n. 11, modifica e sostituzione della planimetria ; Adesione alla Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Grosseto del Servizio di Stazione Unica Appaltante; Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 derivante da Ordinanza n. 265/2025 del Tar Toscana - Sezione Terza.

