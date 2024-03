Argentario: Convocato il Consiglio comunale

Porto S. Stefano: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 8 marzo 2024 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 9 marzo 2024 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:



1) Approvazione verbali sedute precedenti (19 gennaio 2024)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Variazione bilancio di previsione 2024/2026 con applicazione avanzo accantonato di amministrazione 2023 ai sensi degli artt. 175 c. 5-bis lett a) e 187 c. 3-quinquies

4) Variazione al documento unico di programmazione (d.u.p) 2024/2026

5) Acquisto area per ampliamento cimitero di Porto S.Stefano fog. 13 mappale n. 891 della superficie di 805 mq sita in via Spaccabellezze

6) Trasformazione del diritto di superficie in proprieta' e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nella zona peep del Comune di Monte Argentario comprensorio peep denominato co.gr.a.e. Condominio Casa Fiorita

7) Approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e accordi di collaborazione con privati

8) Approvazione regolamento per l’istituzione della denominazione comunale di origine (De.Co)

9) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza Tribunale di Grosseto n. 69/2024

10) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da ordinanza Corte di Appello di Firenze n. cronologico n 325/2024

11) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza T.A.R. Toscana n. 322/2023

12) Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sull’Azienda Speciale Argentario Mobilita’ & Ambiente

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it