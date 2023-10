Argentario: Convocato il Consiglio comunale

Porto S. Stefano: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 19 ottobre 2023 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 20 ottobre 2023 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :



1) Approvazione verbali sedute precedenti (8 settembre 2023)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 con applicazione avanzo di amministrazione (art. 175, c. 2 tuel)

4) Acquisizione ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/01 della piena proprieta’ di un terreno intestato a societa’ Il Fortino

5) Istituzione consulta dei cittadini di Porto Ercole – approvazione regolamento

6) Istituzione consulta del turismo – approvazione regolamento

7) Piano regolatore portuale del porto di Cala Galera - Potenziamento e miglioramento delle caratteristiche funzionali delle strutture di banchinamento della vasca di alaggio e varo – approvazione adeguamento tecnico funzionale di cui al c. 8 dell'art. 86 della l.r 65/2014 e dellart. 14 del dpgr 7/r/2022

8) Trasformazione del diritto di superficie in proprieta’ e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nella zona peep – comprensorio peep denominato co.gra.e – condominio “Le palme” e definizione delle dilazioni di pagamento dei corrispettivi

9) Approvazione del bilancio consolidato per l' esercizio 2022 in base al principio applicato n.4/4 di cui al d. lgs 118/2011.

10) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza civile del Tribunale di Grosseto del 04.05.2023

11) Riconoscimento debito fuori bilancio art.194 d.lgs n.267 del 18/08/2000

12) Approvazione nuovo regolamento di manomissione del suolo pubblico

13) Mozione ai sensi dell’art.23 Regolamento Consiglio Comunale “Contributo comunale per Tari utenze non domestiche (prot. n. 31710 dell’11-9-23)

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it