Argentario, contenuto l'incendio a Porto Ercole. Al via le operazioni di bonifica

Argentario, incendio a Porto Ercole in prossimità dell'abitato

Porto Ercole: Un incendio si è sviluppato attorno alle 13.30 a Porto Ercole (Argentario, Gr) in prossimità dell'abitato. Le fiamme, iniziate al bordo della strada panoramica, si sono rapidamente propagate verso Forte Filippo.

La sala operativa provinciale dela Regione Toscana ha prontamente attivato numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Colline metallifere.

Un direttore operazioni dell'Organizzazione regionale AIB sta coordinando le attività di spegnimento indirizzando il lavoro a terra e gli sganci di un elicottero antincendi boschivi sulle parti del fronte ritenute più pericolose.

Nonostante il vento in zona e il timore per il coinvolgimento di alcune abitazioni, la situazione è in miglioramento grazie all' ottimo lavoro svolto. Sono presenti anche i vigili del fuoco per il presidio delle abitazioni e il rifornimento dei mezzi.

AGGIORNAMENTO ORE 15:40

Grazie all’intervento tempestivo e al lavoro del personale e dei mezzi dell'Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana l'incendio è stato contenuto in poco più di 2.5 ettari. A breve cominceranno le operazioni di bonifica.



