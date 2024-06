Argentario: Bando di concorso per dirigente amministrativo

Monte Argentario: L’Amministrazione comunale di Monte Argentario ha pubblicato un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente amministrativo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 giugno 2024. Queste dovranno, obbligatoriamente ed esclusivamente, essere inoltrate tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA - disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it

E’ richiesto il diploma di laurea in : Giurisprudenza;Economia e Commercio;Scienze Politiche; Sociologia, oppure Laurea Specialistica (DM 509/99):

22/S Giurisprudenza - 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali - 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali - 60/S Relazioni internazionali - 64/S Scienze dell’economia - 84/S Scienze economico-aziendali - 89/S Sociologia - 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, o Laurea Magistrale (DM 270/04):

CLASSE LM52 Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali - CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia - CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali - CLASSE LM87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali - CLASSE LM88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca sociale - CLASSE LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

Saranno ammessi a partecipare, altresì, i candidati in possesso del seguente titolo di laurea di 1° livello ovvero “lauree triennali”:

CLASSE L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici - CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione - CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche - CLASSE L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - CLASSE L40 Lauree in Sociologia.

Tutti i requisiti per la partecipazione ed i dettagli sono specificati nel bando pubblicato alla pagina “Bandi di concorso” del sito istituzionale www.comune.monteargentario.gr.it