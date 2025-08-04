Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Argentario: Bando di concorso per assunzione a tempo indeterminato di due istruttori di vigilanza
Monte Argentario: E’ stato pubblicato oggi il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttori di Vigilanza. Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando, dovranno presentare domanda, obbligatoriamente ed esclusivamente, in via telematica tramite il portale “InPA” della Funzione Pubblica, entro il 16 agosto 2025.
E’ richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità quinquennale)
L’avviso integrale è pubblicato alla pagina “Bandi di concorso” del sito web del comune ( http://www.comune.monteargentario.gr.it )