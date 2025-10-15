Cronaca Argentario, Avviso per alienazione di fabbricati e terreni 15 ottobre 2025

15 ottobre 2025 199

199 Stampa

Redazione

Porto Santo Stefano: L’amministrazione comunale di Monte Argentario ha deciso di porre in vendita sette unità immobiliari di proprietà comunale. Si tratta, per la precisione, di due aree di verde attrezzato in via delle Buche a Porto Ercole (110 mq prezzo a base d’asta 10.780,00 – 104 mq prezzo a base d’asta 10.192,00 ); un terreno in loc.Miragiglio (4.483 mq prezzo a base d’asta 50.000 euro); un terreno in località Appetito di 122 mq prezzo a base d’asta 40.943,00 euro; un terreno in via dello scirocco a Porto Ercole (260 mq prezzo a base d’asta 57.915,00 euro); un terreno in località Pozzarello di 130 mq prezzo a base d’asta 30.000 euro; una porzione di strada in loc. Cala Galera di 452 mq prezzo a base d’asta 36.346,00 euro. Ulteriori dettagli e modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale alla pagina “Bandi di gara”. I soggetti interessati a partecipare all’asta pubblica per l’acquisto di uno o più dei suddetti lotti dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 13 novembre 2025 all’ufficio Protocollo del Comune il plico chiuso contenente l’offerta. Il giorno 13 novembre 2025 alle ore 12,00 nella sala consiliare del Municipio avrà luogo l’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base fissato nel bando. Info : Ufficio Patrimonio 0564 811944 – 959

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Argentario, Avviso per alienazione di fabbricati e terreni Argentario, Avviso per alienazione di fabbricati e terreni 2025-10-15T15:21:00+02:00 231 it Argentario, Avviso per alienazione di fabbricati e terreni PT1M /media/images/Palazzo-comune-monte-argentario.jpg /media/images/thumbs/x600-Palazzo-comune-monte-argentario.jpg Maremma News Monte Argentario, Wed, 15 Oct 2025 15:21:00 GMT