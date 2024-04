Argentario: Aperte le iscrizioni agli asili nido comunali

Monte Argentario: Sono aperte fino al 17 maggio 2024 le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale di Porto Ercole e Porto S. Stefano per l’anno scolastico 2024/2025. Le domande devono essere presentate dai genitori dei bambini residenti nel Comune di Monte Argentario che abbiano compiuto 9 mesi di età per il nido di Porto S. Stefano e 1 anno di età per il nido di Porto Ercole entro il 1° settembre 2024 o comunque entro il 31 dicembre 2024.



Alla scadenza dei termini verrà stilata una graduatoria le cui priorità saranno determinate dai criteri definiti nel pubblico avviso, tenendo comunque presente che requisito fondamentale è l’età.

Invariate le quote mensili stabilite in € 180,00 per l’orario a tempo ridotto senza pranzo, € 240,00 per l’orario a tempo ridotto con pranzo, € 300,00 per l’orario a tempo pieno. A queste tariffe nell’anno 2024 sarà applicata una riduzione di 20 euro.

Possono presentare domanda anche in genitori dei bambini non residenti, purché abbiano gli stessi requisiti di età dei residenti. Essi verranno però inseriti in fondo alla graduatoria e saranno tenuti al pagamento di una retta maggiorata di € 100,00.

La domanda di iscrizione è in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o sul sito istituzionale www.comune.monteargentario.gr.it . Compilata sugli appositi moduli e corredata del certificato delle vaccinazioni e da un certificato di esenzione da malattie infettive, dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 17 maggio 2024 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.