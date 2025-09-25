Alla libreria QB il libro "I padroni del mare" di Bianca Fenizia
Arezzo capitale della fotografia “vintage”
Domenica 28 settembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00, in Piazza Grande appuntamento con la mostra-mercato di attrezzature fotografiche d’epoca. In mostra le rarità proposte da circa 40 espositori provenienti da ogni parte d’Italia
Arezzo: Arezzo capitale della fotografia “vintage”: domenica 28 settembre torna FOTO ANTIQUARIA, la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, giunta alla sua 78° edizione, è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti.
Dalle ore 8.00 alle ore 17.00, le Logge del Vasari affacciate sulla rinascimentale Piazza Grande, accoglieranno circa 40 espositori provenienti da ogni parte d’Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera.
Non mancherà una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico.
In una città che trova nelle arti il suo tratto più distintivo Foto Antiquaria è un appuntamento imperdibile. Questa manifestazione, insieme alla celebre Fiera Antiquaria, fa di Arezzo un punto di riferimento per il mondo dell’antiquariato e del collezionismo e offre l’occasione per scoprire uno dei centri storici più belli d’Italia dove, ovunque, si respira bellezza.
Nata nel 1986 e prima in Italia, FOTO ANTIQUARIA propone due appuntamenti annuali (uno in primavera e uno a fine estate) ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche. Un motivo in più per visitare Arezzo e il suo straordinario centro storico, magari dedicando qualche scatto anche alle eccellenze storico artistiche che la città e il suo territorio presentano.
Info: www.fotoantiquaria.com; tel. 0575 377468