Aree per cani nei parchi comunali: spazi separati per cani di piccola e grande taglia

La mozione è espressione di una richiesta/esigenza da parte di alcuni cittadini che ritengono importante la suddivisione dell’aeree per cani di piccola e grande taglia.



Grosseto: Già in altri comuni italiani - scrive Rita Bernardini, Consigliere Comunale del Gruppo Misto di Minoranza di Grosseto - , sono presenti aree pubbliche adibite allo sgambamento dei cani suddivise per taglie. Spesso - continua Bernardini - la convivenza tra cani di piccola e grande taglia non sempre è conciliabile e talvolta possono “entrare in conflitto” creando così spiacevoli disguidi anche ai padroni. Spesso un cucciolo di cane o un cane anziano mal si adattano alla compagnia di cani giovani ed esuberanti. Gli animali d’affezione sono sempre più presenti nelle nostre abitazioni e nella nostra quotidianità e si rende necessario dar loro degli spazi adeguati dove muoversi e correre liberamente, ecco perché la richiesta di aree per cani è sempre più alta. Le aree cani, sono aree verdi individuate mediante appositi cartelli e recinzioni destinate allo sgambamento libero dei cani. Tali aree sono dotate anche degli opportuni servizi (distributore di palette e/o materiale idoneo per la raccolta, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell’area).

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori. L’area cani è disciplinata anche dall’attuale regolamento comunale art.24 (Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico) per la tutela degli animali approvato con D.C.C. n. 184 del 29.12.2023 (entrato in vigore il 13.01.2024)che regola cosi l’accesso dei cani nelle aree di verde pubblico a loro dedicate: . 4. Nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, autorizzati e realizzati dal competente Ufficio comunale, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per il deposito delle deiezioni. In tali spazi, se non diversamente disposto, a loro destinati, i cani possono muoversi, correre giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti

Ad oggi un’area cani è presente nel Parco Comunale Silvano Signori (D-Park)

Pertanto - conclude Rita Bernardini Consigliere Comunale del Gruppo Misto di Minoranza di Grosseto - nella mozione si impegna il Sindaco e la giunta: