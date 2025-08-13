Aree interne, Minucci (FDI): "900Mila euro, ma la maremma resta fuori"

Grosseto: «I governi si giudicano sui fatti, non sulle parole. E ancora una volta la Regione Toscana dimostra che la Maremma non è una priorità» – dichiara Luca Minucci, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia e candidato al Consiglio regionale.

"Con l’ultima delibera - prosegue Minucci - la Regione ha annunciato 900mila euro di risorse aggiuntive per le aree interne. Fondi che saranno distribuiti a tre aree già individuate nella programmazione 2014-2020:

• Casentino e Valtiberina

• Garfagnana, Lunigiana, Media valle del Serchio, Appennino Pistoiese

• Valdarno e Valdisieve, Mugello, Val Bisenzio

Interventi che spaziano dal potenziamento dei servizi per l’infanzia, alla smart-mobility, fino a ludoteche e trasporti a chiamata. Ma nessuna risorsa è destinata alla Maremma".

«È un copione che si ripete – continua Minucci –: ogni volta che si parla di fondi e potenziamenti, la nostra terra viene esclusa. Questo significa meno servizi, meno infrastrutture e meno sviluppo per cittadini e imprese. La Regione continua a parlare di “Toscana diffusa” e di riequilibrio territoriale, ma quando si passa ai fatti le risorse prendono sempre un’altra direzione».

Minucci conclude: «La Maremma ha le stesse fragilità e gli stessi bisogni di tante altre aree interne della Toscana. Non accetteremo che venga ignorata. Servono investimenti concreti e programmazione seria, non proclami e slogan».