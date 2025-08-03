Aree interne, in Toscana visite ed esami gratuiti e a domicilio per soci e lavoratori di cooperative

E' il progetto “Prestazioni sanitarie territoriali come leva di welfare comunitario”, promosso da Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà e Confcooperative Habitat della Toscana

Firenze: Esami e visite a domicilio gratuiti per lavoratori e soci (e i loro familiari) di cooperative. E' possibile grazie al progetto “Prestazioni sanitarie territoriali come leva di welfare comunitario”, promosso da tre Federazioni all’interno di Confcooperative Toscana - Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà e Confcooperative Habitat - utilizzando il Piano delle prestazioni territoriali 2025 della Mutua Cooperazione Salutecome leva di welfare per i soci e gli addetti delle “cooperative di comunità” e gli abitanti delle aree interne in cui operano le cooperative stesse.

Il progetto prevede prestazioni sanitarie di prevenzione in forma gratuita ai lavoratori e ai soci delle cooperative aderenti, alle loro comunità di riferimento e ai loro nuclei familiari che saranno iscritti alla Mutua Cooperazione Salute. L’iniziativa coinvolge soprattutto le cooperative di comunità - ma non solo - e i loro rispettivi comuni di appartenenza, e si avvarrà dell’esperienza nel settore del Gruppo Paim, che metterà a disposizione due unità mobili attrezzate con diverse apparecchiature e strumentazione che permettono l'esecuzione di varie prestazioni mediche e diagnostiche. Le due unità mobili sono in grado di raggiungere i destinatari target delle prestazioni direttamente nei luoghi di residenza.

Il sistema di Confcooperative della Toscana - le tre Federazioni citate con le due Unioni Territoriali -, insieme alla propria Mutua nazionale Cooperazione Salute, promuove quindi un progetto di prevenzione e salute.

“L’obiettivo è quello di favorire una 'sanità di prossimità', territoriale, in un’ottica di integrazione con la sanità pubblica, con fornitura di servizi socio sanitari e sanitari di prevenzione nelle aree geograficamente 'svantaggiate' o interne, per promuovere un accesso equo e adeguato all'assistenza sanitaria per tutte le persone, indipendentemente dalla loro posizione geografica - spiegano Anna Batini coordinatrice di Confcooperative-Sanità Toscana, Giacomo Billi presidente di Confcooperative Federsolidarietà Toscana, e Alessandro Tatò presidente di Confcooperative Habitat Toscana. “E questo è sicuramente uno degli elementi chiave per sostenere l'abitabilità di questi territori, sia per la popolazione che già vi risiede, sia per l'auspicato ritorno di cittadini in età lavorativa, di famiglie e di giovani coppie. Una delle caratteristiche del nostro Paese ed anche della Toscana è, infatti, la forte differenziazione interna. E, in un contesto generale caratterizzato da disinvestimento in ambito sanitario e sociale e deprivazione nei servizi, lo svantaggio ulteriore dei residenti nelle “aree interne” è dato anche dall’essere distanti – in termini di tempo – da quelli effettivamente presenti. In ciascuna di queste comunità gli abitanti affrontano, quotidianamente, l’accesso ai servizi in modo problematico e molto differenziato”.

Il progetto, che sarà rinnovato anche per il 2026, sta per raggiungere i seguenti territori:

COOPERATIVA DI COMUNITÀ LA GUINADESE - Guinadi, fraz. di Pontremoli (MS) - www.laguinadese.it- 4 agosto 2025

COOPERATIVA DI COMUNITÀ S.GIOVANNI DELLE CONTEE - www.sangiovannidellecontee.it- 6 agosto 2025

COOPERATIVA AGRICOLA MONTAGNA VERDE - Apella / Tavernelle (MS) - www.montagnaverde.it- 8 agosto 2025

COOPERATIVA CIRCOLO SPORT VALENZATICO - Quarrata (PT) - 6 ottobre 2025

ed ha già interessato:

CASEIFICIO VAL D’ORCIA - Contignano (SI) - www.caseificiovaldorcia.it - 23 giugno 2025

COOPERA Borgo di Caldana - fraz. Gavorrano - Grosseto (GR) - https://coop-era.it/ - 18 luglio 2025

COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO - Levigliani - Stazzema (LU) - www.coopsviluppoefuturolevigliani.it - 25 luglio 2025

CASEIFICIO SORANO - Sorano - Loc. La Fratta - www.caseificiosorano.it - 1 agosto 2025