Cronaca Area sagre di Albinia, il Comune diventa proprietario del terreno: dopo il via libera del consiglio comunale, ieri il rogito 29 maggio 2025

29 maggio 2025 141

141 Stampa

Redazione

Il sindaco: «Abbiamo chiuso una vicenda che si trascinava da 40 anni, ora l'area sarà utilizzata per valorizzare Albinia» Orbetello: Il Comune è ufficialmente proprietario di un terreno ad Albinia di oltre 10mila metri quadri, area dove, di solito, si svolgono le sagre: la vicenda si era aperta con un contenzioso nel 1983, lo scorso anno era arrivata una proposta di cessione da parte dei proprietari e, dopo il via libera del consiglio comunale, il Comune ha chiuso l'acquisto. «Abbiamo risolto – dice il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti - una vicenda che si trascinava da 40 anni, un obiettivo importante raggiunto dopo anni di contenziosi che ha trovato una giusta conclusione». Dopo anni di contenziosi, era arrivata una proposta di cessione da parte dei proprietari e, a Ottobre scorso, era arrivato il via libera all'acquisto da parte del consiglio comunale: «Ieri (28 maggio 2025) – aggiunge il primo cittadino lagunare – con il rogito il Comune è diventato ufficialmente proprietario del terreno. L'area è quella dove di solito si svolgono le sagre ed era contesa con i proprietari da decenni». Ora la parola passa ai tecnici: «Ci avviamo – conclude Casamenti – a un percorso che porterà a una programmazione di investimenti volti alla valorizzazione dell'area e di Albinia in generale».

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Area sagre di Albinia, il Comune diventa proprietario del terreno: dopo il via libera del consiglio comunale, ieri il rogito Area sagre di Albinia, il Comune diventa proprietario del terreno: dopo il via libera del consiglio comunale, ieri il rogito 2025-05-29T14:09:00+02:00 233 it Area sagre di Albinia, il Comune diventa proprietario del terreno: dopo il via libera del consiglio comunale, ieri il rogito PT1M /media/images/Andrea-Casamenti-sindaco-Orbetello-6.jpg /media/images/thumbs/x600-Andrea-Casamenti-sindaco-Orbetello-6.jpg Maremma News Orbetello, Thu, 29 May 2025 14:09:00 GMT