Area fitneess, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

Grosseto: Approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla fornitura e posa in opera di nuove strutture per la realizzazione di un'area fitness. L'intervento, dal costo complessivo 28mila euro, si inserisce in un più ampio progetto fortemente sostenuto dall'Amministrazione comunale di ampliamento delle aree dedicate all'attività sportiva.



“Continua l'impegno dell'Amministrazione nell'incentivare la diffusione di una cultura ambientale, stimolando l'attività fisica di base all'aria aperta. L'idea è quella di allestire sulle Mura cittadine un'area fitness attrezzata, che potrà diventare punto di ritrovo per molti. Le nostre Mura, a vocazione prettamente culturale, hanno un enorme potenziale anche sportivo. È nostra volontà incentivarlo. L’amministrazione comunale è riuscita, come preannunciato, a coinvolgere la società Ilca Srl, azionista di riferimento del gestore dell’aeroporto di Grosseto, che si ringrazia.

Tale intervento infatti è reso possibile anche grazie alla devoluzione degli utili dell’aeroporto in favore del Comune, di spettanza della società sopra menzionata, la quale ha espresso la propria volontà di regalarli interamente ai cittadini”. Così il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi. Viva soddisfazione anche dal presidente dell'Istituzione Le Mura Alessandro Capitani e dell'assessore alla Cultura Luca Agresti che commentano: “Riqualificare le nostre Mura sottraendole al degrado è ormai un imperativo di questa Amministrazione. Valorizziamo il nostro patrimonio e torniamo a viverlo a 360 gradi".