Arcidosso: tutto pronto per il Festival La Casa dell’Arte

Arcidosso: Festival La Casa dell’Arte, che si terrà dal 23 al 24 agosto 2025 ad Arcidosso. Il programma comprende musica da camera: opere di compositori polacchi, brani contemporanei e capolavori del repertorio mondiale. Ospiti del festival saranno artisti di grande prestigio internazionale:

Mateusz Smoczyński – violinista e compositore polacco, vincitore del Fryderyk 2025, unisce jazz, classica e improvvisazione; il suo concerto Adam’s Apple è una musica cinematografica e travolgente.

Shoven Quartet – giovane quartetto d’archi polacco, energia fresca e carisma, un suono che conquista le scene europee.

Mateusz Wadowski – contrabbassista polacco, membro della Sinfonia Varsovia, musicista versatile dalla classica al jazz; porta con sé una straordinaria profondità sonora.

Viviana-Zarah Baudis – pianista tedesco-ceca, co-direttrice artistica del festival; suona con cuore e visione, unendo le persone intorno alla musica.

Ido Ramot – pianista e compositore israeliano, maestro nell’unire classica e modernità, offre una prospettiva nuova e una sensibilità unica.

Insieme formano un ensemble internazionale e carismatico, con una passione profonda per la musica e la missione di condividerla in uno dei luoghi più belli della Toscana.