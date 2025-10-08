Arcidosso: torna la Festa della Castagna 2025

Tema dell’edizione: Alla Festa della Castagna il bicchiere è sempre mezzo pieno

Arcidosso: Il paese si prepara a vivere la sua festa più importante: la Festa della Castagna, in programma nei due weekend del 17-18-19 e 24-25-26 ottobre 2025.

Un appuntamento che rappresenta l’anima del paese e dell’Amiata, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori tra gastronomia, tradizione, musica, arte e convivialità. Vi aspettano mercatini, stand gastronomici, artigianato di qualità, musica itinerante, spettacoli, giochi popolari, mostre e aperture straordinarie dei musei.

Il tema 2025: Il bicchiere è sempre mezzo pieno

Lo slogan scelto per l’edizione 2025 racchiude lo spirito autentico della Festa della Castagna: un invito a vivere con fiducia, entusiasmo e leggerezza, apprezzando ciò che ci unisce e ciò che il nostro territorio sa offrire.

Il bicchiere mezzo pieno non è soltanto un modo di dire, ma un atteggiamento che si ritrova tra le vie del borgo durante i giorni di festa: i bicchieri alzati nelle cantine, colmi di vino e convivialità, diventano simbolo di un brindisi collettivo che celebra la comunità, l’amicizia e la voglia di stare insieme.

La castagna, regina dell’autunno amiatino, e i sapori che la accompagnano si trasformano in occasione per riscoprire la bellezza delle tradizioni, condividere esperienze con chi arriva da fuori e rafforzare i legami tra gli abitanti.

Il messaggio che Arcidosso vuole trasmettere è chiaro: guardare sempre al lato positivo, valorizzare ciò che abbiamo, e trovare nella festa non solo un momento di svago, ma anche un gesto di identità, appartenenza e resilienza.

Più sicurezza e comfort

Come ogni anno, Comune e Proloco hanno predisposto adeguate misure di sicurezza, con particolare attenzione alla gestione delle cantine, cuore pulsante della manifestazione. Quest’anno ci saranno delle novità che si muovono nella direzione di rendere maggiormente sicura e fruibile la festa da ogni punto di vista. Inoltre, il Comune ha investito nella realizzazione di nuovi servizi igienici pubblici all’interno di locali di proprietà nel centro storico, a disposizione di tutti i visitatori, per rendere la festa sempre più accogliente.

Servizio navetta

Per facilitare l’accesso e ridurre il traffico, sarà attivo un servizio navetta il sabato e la domenica, con partenza dal monumento di Castel del Piano, fermata ai Cappuccini e arrivo ad Arcidosso.

PROGRAMMA COMPLETO

Castagna in Festa 2025 – Arcidosso

17 | 18 | 19 – 24 | 25 | 26 ottobre

Tema: Alla Festa della Castagna il bicchiere è sempre mezzo pieno

15-16-17-24 ottobre

· ore 21.00 – Via Tibet al Nido di Fate

Torneo di Briscola a 128 coppie (fase a gironi eliminatorie) – a cura di Giovanile Amiata

Venerdì 17 ottobre

· ore 10.00/19.00 – Apertura straordinaria Polo Museale Castello Aldobrandesco

(David Lazzaretti, Museo del paesaggio medievale, Museo delle armi, MACO)

· ore 15.30/19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra

· ore 19.30 – Degustazione di prodotti tipici, vino e animazione nelle cantine storiche (prenotazioni sui canali social delle Cantine)

· ore 23.00 – Musica nelle cantine

Sabato 18 ottobre

· dalle ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici, prodotti tipici e artigianato

· ore 10.00 – Apertura area giochi in legno (Via Tibet)

· ore 12.30 – Apertura stand gastronomico al Nido di Fate

· ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, prodotti tipici, caldarroste e musica

· ore 15.00 – Esibizione falconieri – Piazza Cavallotti

· ore 15.30/19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra

· ore 16.00 – Sganghenga Street Band itinerante

· ore 18.00 – Su e giù pe’ le contrade tour – Leggera Electric Folk Band

· ore 19.00 – Stand gastronomico Nido di Fate

· ore 19.30 – Cena nelle cantine storiche

· ore 23.00 – Musica dal Castello fino a Piazza della Riconciliazione

Domenica 19 ottobre

· ore 9.00 – Ciclo escursione (Info Giovanni 3280235790)

· ore 9.30 – Mercatini e stand

· ore 10.00 – Raduno Fiat 500 e auto d’epoca (Via Tibet)

· ore 10.00/19.00 – Polo Museale Castello Aldobrandesco

· ore 15.30/19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra

· ore 12.30 – Stand gastronomico Nido di Fate

· ore 12.30 – Pranzo nelle cantine storiche

· ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, caldarroste e musica

· ore 15.30 – Badaboomer Band itinerante

· ore 15.30 – Spettacolo giocoleria con Mr Fred – Piazza Indipendenza

· ore 19.00 – Stand gastronomico Nido di Fate

Venerdì 24 ottobre

· ore 10.00/19.00 – Polo Museale Castello Aldobrandesco

· ore 15.30/19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra

· ore 19.30 – Degustazioni e animazione nelle cantine storiche

· ore 21.15 – Finale Torneo di Briscola – Nido di Fate

· ore 23.00 – Musica nelle cantine

Sabato 25 ottobre

· ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici e artigianato

· ore 10.00 – Apertura area giochi in legno (Via Tibet)

· ore 10.00/19.00 – Polo Museale Castello Aldobrandesco

· ore 15.30/19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra

· ore 12.30 – Stand gastronomico Nido di Fate

· ore 15.00 – Motofolk itinerante

· ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, caldarroste e musica

· ore 16.00 – Carillon vivente itinerante con pianoforte

· ore 19.00 – Stand gastronomico Nido di Fate

· ore 19.30 – Cena nelle cantine storiche

· ore 23.00 – Musica dal Castello a Piazza della Riconciliazione

Domenica 26 ottobre

· ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici e artigianato

· ore 10.00 – Raduno moto Harley Davidson (Via Tibet)

· ore 10.00/19.00 – Polo Museale Castello Aldobrandesco

· ore 15.30/19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra

· ore 12.30 – Stand gastronomico Nido di Fate

· ore 12.30 – Pranzo nelle cantine storiche

· ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, caldarroste e musica

· ore 15.00 – Spettacolo di trampolieri itineranti

· ore 16.00 – Sbandieratori di Castelfiorentino dal Castello alle vie del borgo

· ore 17.30 – Street Band di Arcidosso

· ore 19.00 – Stand gastronomico Nido di Fate

· ore 19.30 – Cena nelle cantine storiche



