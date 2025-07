Arcidosso: riaperta via Roma

Il sindaco Marini: “Un’infrastruttura strategica per il futuro del nostro territorio”

Arcidosso: Riapre via Roma ad Arcidosso, cuore pulsante della viabilità cittadina e dell’Amiata. Raggiunto un traguardo importante sul cronoprogramma che segna la conclusione di una delle fasi più complesse del grande intervento per la realizzazione del teleriscaldamento geotermico: un’infrastruttura strategica che, lo ricordiamo, coinvolgerà oltre il 70% del territorio comunale grazie ad un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro. La strada, infatti, è stata interessata da un’opera particolarmente impegnativa: una lunga e profonda trincea ha permesso l’installazione della rete di teleriscaldamento, ma anche la bonifica e la sostituzione completa della vecchia rete idrica e di alcuni stacchi fognari. L’intervento è stato realizzato in collaborazione con Acquedotto del Fiora con cui stiamo sottoscrivendo un accordo di programma da 1,4 milioni di euro che ci consentirà di bonificare anche ulteriori tratti della rete. L’intervento ha incluso inoltre la gestione delle interferenze con le linee del metano e della media tensione elettrica. “La riapertura di via Roma non è solo un segnale di efficienza e di impegno – la ditta ha lavorato anche la domenica e nei giorni festivi - commenta il sindaco Jacopo Marini – ma la dimostrazione concreta di una visione amministrativa che nonostante le difficoltà di questo periodo sa guardare al futuro. Il progetto del teleriscaldamento geotermico non è un’opera di ordinaria amministrazione: è una scelta strategica pensata per migliorare la qualità della vita, ridurre i costi energetici per famiglie e imprese, abbattere le emissioni e creare occupazione. È l’inizio di un’evoluzione sostenibile del nostro territorio, dove l’Amiata, con la sua energia pulita, diventa un vero vulcano amico.” Con la riapertura di via Roma, la viabilità del centro cittadino torna alla normalità. Restano programmati altri interventi, come quello da domani in via Risorgimento, che non comporterà comunque modifiche al traffico e si concluderà prima dell’inizio delle scuole, previsto per il 15 settembre. Saranno attivati complessivamente 11 nuovi cantieri che interesseranno l’intero territorio comunale entro la fine del mese. In particolare a partire dal 14 luglio verrà aperto il cantiere degli impianti sportivi e dal 21 luglio quello di via Circonvallazione nord, dove il transito sarà consentito da Castel del Piano in direzione Arcidosso mentre per andare a Castel del Piano si passerà da Corso Toscana e via Ricasoli (ad eccezione dei mezzi pesanti che dovranno passare da Begname e degli autobus che saranno fatti passare da movieri).