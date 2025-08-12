Arcidosso, estratti i vincitori della Prima Lotteria Laurenziana: fondi per il restauro della celletta di San Lorenzo

Arcidosso: Si è concluso con successo il Secondo Festival della Solidarietà, promosso dall’associazione Noi e la celletta di San Lorenzo. Il 10 agosto, alla presenza dell’incaricato del sindaco, sono state estratte le matrici vincenti della Prima Lotteria Laurenziana, iniziativa il cui ricavato sarà destinato a sostenere il restauro della celletta Benedettina del 1200 dedicata a San Lorenzo, in località San Lorenzo ad Arcidosso.

Ecco i numeri vincenti:

0212 – Primo premio: soggiorno relax di due giorni al Grand Hotel Impero di Castel del Piano;

0155 – Secondo premio: cesto di prodotti delle aziende locali;

0311 – Terzo premio: due coppie di lenzuola Paoletti.

L’associazione ha espresso un sentito ringraziamento alla direttrice del Grand Hotel Impero per il primo premio e alle aziende locali che hanno contribuito alla realizzazione del secondo premio: Apelupa per il miele biologico; Sassi Neri per farina, pasta e cereali biologici; Frantoio Franci per l’olio; Ad Meata per le birre artigianali; Fungo Amiata per le conserve; l’Agriturismo Sorripe per la farina di castagne e l’Agriturismo Parmoleto per il vino. Un ringraziamento speciale è andato anche alla socia che ha offerto il terzo premio.

«Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito nei nostri incontri e hanno partecipato alla lotteria – dichiarano dall’associazione –. Questa iniziativa non è solo un momento di condivisione e festa, ma soprattutto un atto concreto a favore della valorizzazione del nostro patrimonio storico e religioso».

Con grande soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti, il festival ha così messo un altro tassello verso la rinascita di uno dei luoghi più significativi della comunità amiatina.