Arcidosso è pronta ad accogliere la sfida superwelter Rier Gabriel Garcia Pozo e Pasquale Barile

Grosseto: Venerdì 2 Agosto alle ore 21 il Nido di Fate ad Arcidosso è pronto ad ospitare il lungo programma di pugilato che in crescendo arriverà al main event rappresentato dalla sfida nella categoria dei superwelter fra il ventiquattrenne di origine cubana Rier Gabriel Garcia Pozo da sempre allenato dal maestro della Fight Gym Grosseto Raffaele D’Amico con all’attivo una vittoria da pro e nessuna sconfitta e il ventiduenne Pasquale Barile con due vittorie e una sconfitta. Il loro lungo e apprezzabile passato nei dilettanti rende molto attraente questa sfida all’inizio della loro carriera professionistica. Precederanno il main event numerosi incontri dilettantistici che vedranno opposti i pugili curati nella palestra di via Della Repubblica Da Raffaele D’Amico con tutto il suo staff di collaboratori fra cui Jonathan Pisano, Rachele Perna, Andrea Corridori, Francesco Liberti, Leonardo Paladini, Ciro Cocozza e all’esordio Alessio Pio Tufano e altri ancora. Amedeo Raffi, presidente della Fight Gym Grosseto, ringrazia il generoso sponsor della manifestazione: Agriworks Toscana s.r.l. servizi per l’agricoltura, azienda composta per lo più da lavoratori stranieri, positivo esempio di integrazione multietnica che fornisce manodopera essenziale per un’economia prettamente agricola di questo territorio e proprio per evidenziare questa integrazione, mette disposizione, come in questo caso, risorse che permettono a tutta la comunità, turisti compresi, di godere dell’ingresso gratuito alla manifestazione. Un riconoscimento va alla Pro Loco con il suo dinamico presidente Filippo Mazzi che ha raccolto questa opportunità adoperandosi per la realizzazione dell’evento.