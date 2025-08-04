Arcidosso, conferenza e musica per il restauro della celletta di San Lorenzo

Arcidosso: L'associazione "Noi e la celletta di San Lorenzo" con il patrocinio del Comune di Arcidosso, Fai Delegazione di Grosseto, Ordine degli architetti di Grosseto (con attribuzione di crediti formativi per gli architetti iscritti all'ordine), Parrocchia di San Nicolò e Cesvot, ha organizzato per il 10 agosto alle ore 18:00 presso il Grand Hotel Impero a Castel del Piano in via Roma,7 una conferenza con l'intervento della dottoressa Graziana Petri che tratterà il tema: Da Lorenzo a San Lorenzo- l'anima dei luoghi, i luoghi dell'anima e in sostituzione di Don Carlo Prezzolini l'architetto Patrizia Pisino tratterà il tema: storia e iconografia di San Lorenzo.

Per questa coinvolgente serata abbiamo l'onore della presenza del musicista Aleksandar Sasha Karlicil che ci delizierà con il suo liuto e la sua voce . Seguirà l'estrazione dei biglietti della lotteria laurenziana per assegnazione dei premi .

Concluderemo la serata sempre al Grand Hotel Impero, con un'apericena di beneficenza per la quale si chiede di prenotare per poter predisporre i tavoli, il contributo minimo sarà di 25,00 euro. Il ricavato andrà a finanziare il restauro della celletta di San Lorenzo di Arcidosso. per informazioni https://www.noielacellettadisanlorenzo.it/ o cell. 3386835661