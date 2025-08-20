Arcidosso celebra la grande musica con il Casa dell’Arte Music Festival

Sabato 23 e domenica 24 agosto 2025

Arcidosso: Due giornate di musica internazionale ad Arcidosso con il Casa dell’Arte Music Festival, un evento che unisce la tradizione classica alle nuove sperimentazioni contemporanee, portando sul Monte Amiata alcuni tra i più talentuosi musicisti della scena europea.

Sabato 23 agosto – ore 21.30 Piazza della Riconciliazione. La serata inaugurale, intitolata Adam’s Apple, sarà dedicata alla cultura e al patrimonio musicale polacco. Protagonisti il violinista Mateusz Smoczyński e lo Shoven Quartet, con un programma che spazia da Panufnik a Żeleński, da Szymanowski allo stesso Smoczyński, con la sua composizione Adam’s Apple.

Domenica 24 agosto – ore 11.00. Podere San Michele 1 (vicino al Centro Equestre Ambasicador). Il concerto del mattino, Grooving with Schumann, vedrà sul palco i pianisti Viviana-Zarah Baudis (Germania/Repubblica Ceca) e Ido Ramot (Israele), insieme allo Shoven Quartet e a Smoczyński. In programma: Robert Schumann, John Adams e Mieczysław Weinberg.

Ingresso libero ad offerta libera. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Cosmic Music, GQ. Agency, Pro Loco Arcidosso e con il patrocinio del Comune di Arcidosso. L’evento è co-finanziato dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia.

Info e prenotazioni: +39 379 150 8419 mail: baudis.petra@gmx.de