Arcidò porta in scena Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni

Arcidosso: Arcidosso si prepara a vivere una serata di grande musica e teatro: giovedì 28 agosto, alle ore 21.30 in piazza della Riconciliazione, andrà in scena Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, capolavoro del verismo italiano e una delle opere più amate e rappresentate al mondo.

Lo spettacolo sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Simone Maria Marziali, con costumi e coro a cura dell’associazione Liricorando, che firma anche la regia con Cristina Ferri, protagonista nel ruolo di Santuzza. Al suo fianco un cast di qualità: Matteo Sartini (Turiddu), Joseleo Logdat (Alfio), Laura Scapecchi (Lola) e Moira Centini (Mamma Lucia).





Un’opera che parla al presente

L’associazione Liricorando ha scelto di portare in scena Cavalleria rusticana anche come occasione di riflessione sul tema della violenza di genere, dando risalto alla forza e alla complessità dei personaggi femminili.

Protagonista dello spettacolo sarà Cristina Ferri, soprano e regista, già interprete della colonna sonora del film L’uomo nel labirinto di Donato Carrisi con Dustin Hoffman e Toni Servillo. La critica ha più volte sottolineato la sua capacità di “cesellare intensamente ogni livello interpretativo in tutta la gamma di colori richiesta da una partitura verista così importante, alternando morbidezza e drammaticità con una voce sempre luminosa e potente”.

Fondamentale il ruolo del pianoforte del M° Marziali, che con sensibilità e attenzione accompagna e scolpisce le emozioni dei protagonisti, creando momenti di grande impatto musicale, come nel celebre Intermezzo, sempre applaudito e commovente.

Un palcoscenico speciale

Lo scenario suggestivo di piazza della Riconciliazione diventerà teatro naturale di una storia ambientata in un piccolo paese siciliano nel giorno di Pasqua, dove amore, passione e vendetta si intrecciano in un dramma universale.

Liricorando

Liricorando è un’associazione di Siena, giovane e molto attiva, nata tre anni fa, che coniuga la passione per il canto lirico con un impegno concreto nel sociale. Attraverso spettacoli e iniziative culturali, l’associazione promuove la lirica come strumento di partecipazione e riflessione collettiva.

Cavalleria rusticana

Opera in un unico atto su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratta dalla novella di Giovanni Verga, Cavalleria rusticana fu rappresentata per la prima volta nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma, ottenendo un successo immediato che continua ancora oggi.



