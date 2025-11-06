“ArchiLab: costruire in Clarisse” - un laboratorio creativo per bambini sulla città ideale

Domenica 9 novembre alle ore 11 al Polo culturale Le Clarisse, un appuntamento tra gioco e architettura per immaginare insieme spazi a misura di bambino.

Grosseto: In occasione della mostra “Abitare la vita tra cielo e terra”, inserita nel programma della Settimana della Bellezza, domenica 9 novembre alle ore 11 nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse si terrà “ArchiLab: costruire in Clarisse”, un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Curato da Gemma Bartoli di PromoCultura e Petra Paoli di Odeon Studio, il laboratorio invita i più piccoli a riflettere in modo giocoso e costruttivo sugli spazi in cui viviamo, immaginando e progettando città a misura di bambino. Attraverso l’utilizzo di blocchi di legno e altro materiale didattico, i partecipanti potranno sperimentare la costruzione di ambienti nuovi, esplorando il tema dell’abitare con creatività e fantasia.

Il costo di partecipazione è di 6 euro e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0564 488066 (dal giovedì alla domenica) oppure e-mailprenotazioni.clarisse@gmail.com