"Archeologia sotto le Stelle" al Parco archeologico di Roselle: quasi 250 le presenze registrate

Grosseto: Quasi 250 le presenze registrate nella serata del 10 agosto al Parco archeologico di Roselle grazie ad "Archeologia sotto le stelle" Atmosfera suggestiva e grande emozione ai Parchi archeologici della Maremma, durante la scorsa notte di San Lorenzo, domenica 10 agosto, per l’appuntamento con "Archeologia sotto le stelle. La Storia delle Stelle cadenti, dal mito alla scienza moderna” che si è tenuto al Parco archeologico di Roselle ed ha registrato il numero record di quasi 250 presenze.

La visita serale all'area archeologica a cura del personale del Ministero della Cultura, a cui va il più sentito ringraziamento, così come il contributo dell'Associazione Maremmana Studi Astronomici “Galileo Galilei” di Grosseto, che ugualmente ringraziamo e che ha messo a disposizione la strumentazione dell'Osservatorio Astronomico di Roselle, accompagnandola da una dettagliatissima spiegazione scientifica e mitologica del cielo, si sono rivelati un connubio irresistibile per le centinaia di persone qui accorse.

Un ultimo doveroso ringraziamento infine alle associazioni che hanno patrocinato l’evento: SAIT Società Astronomica Italiana, SISFA Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia, SMI Società Meteorologia Italiana, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica.

Foto di Alessio Belli