Archeologia, musei e territorio in lingua dei segni 12 gennaio 2023

Monia Tanganelli Montemerano: Con la riapertura del Circolo Culturale ENS Grosseto, riprendono le visite guidate in lingua dei segni, del progetto “Archeologia, musei e territorio IN SEGNI”, nato dalla collaborazione con il museo archeologico e d’arte della Maremma e la sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Grosseto, finanziato con il contributo del bando “SISTEMI” della Regione Toscana.

Il programma del 2023 inizierà domenica 15 gennaio con la visita al piccolo borgo di Montemerano e proseguirà, nel pomeriggio, alla scoperta di Pitigliano e della sua sinagoga. Partenza in bus da Grosseto. La gita è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

