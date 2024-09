Archeologia e natura. A Massa Marittima la prima escursione del progetto “Da Museo a Museo”

Organizzata dai Musei di Maremma il programma prevede domenica 15 settembre una camminata dal Museo archeologico di Massa Marittima al Lago dell’Accesa.



Massa Marittima: Passo dopo passo alla scoperta dei Musei di Maremma in Provincia di Grosseto grazie al progetto “Da Museo a Museo”. Questa la formula proposta: una visita guidata ad un museo come punto di partenza, una escursione tra strade e sentieri con la raccolta di dati naturalistici durante il percorso, la visita di un museo all'arrivo, rientro in pullman al punto di partenza. L’obiettivo è quello di mettere in collegamento i musei della Maremma mediante una selezione di sentieri escursionistici, raggiungibili anche con mobilità dolce. Si tratta di un progetto su sei diverse aree, per ciascuna delle quali sono stati selezionati, provati e messi su carta i relativi sentieri: Monte Amiata, Grosseto e pianura, Costa d’Argento, Regione dei Tufi, Colline dell’Albegna e Colline Metallifere.

Per promuovere questo progetto, finanziato dalla Regione Toscana e dal Sistema Musei di Maremma, con capofila il Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto, sono stati organizzati due appuntamenti. Domenica 15 settembre è prevista l’escursione nell'area delle Colline Metallifere a Massa Marittima, domenica 6 ottobre da Pitigliano a Sovana nel Parco Archeologico Città del Tufo di Sorano.





A Massa Marittima l’appuntamento per i partecipanti è domenica 15 alle ore 9.30 all’ingresso del Museo archeologico Giovannangelo Camporeale. Dopo la visita al museo, che raccoglie interessanti reperti che vanno dalla Preistoria all’epoca Etrusca, inizia la passeggiata fino all’area archeologica del Lago dell’Accesa lungo un percorso di circa 9 km, percorribile in circa 3 ore di cammino senza difficoltà. Il percorso prevede l’attraversamento dell’abitato di Massa Marittima e il passaggio lungo strade e sentieri nelle località di Poggio Ventura e Poggio ai Frati e Capanne fino ad arrivare sulle rive del Lago dell’Accesa e all’area archeologica, unica nel suo genere per la contemporanea presenza di necropoli e di un centro abitato con laboratori dediti alla lavorazione dei metalli. Il Lago dell’Accesa, di origine carsica, alimenta il fiume Bruna che ne è unico emissario, oltre ad essere balneabile, può offrire refrigerio nei mesi estivi anche grazie alla vegetazione tipica che lo circonda, costituita da canneti, giuncheti, con la presenza di alcuni pioppi e, nella parte prospicente gli scavi, eucalipti. I colli vicini sono ammantati dalla tipica macchia mediterranea. Le acque cristalline sono popolate da una ricca fauna ittica e non mancano rarità, come l’orchidea Epipactis palustris e la libellula Lindenia (Lindenia tetraphylla).

Durante tutto il percorso gli escursionisti sono invitati a raccogliere dati sulla presenza di fauna e flora spontanea lungo il percorso e a segnalare le loro osservazioni tramite i propri cellulari con l’app INaturalist scaricabile su tutti i dispositivi, in base alle indicazioni che verranno fornite dal Museo di Storia Naturale della Maremma, incrementando così la conoscenza degli aspetti naturalistici in una logica di Citizen Science.





La partecipazione è gratuita (massimo 30 partecipanti), ma obbligatoria la prenotazione utilizzando il codice QRCode che si può trovare sul sito del sistema museale: www.museidimaremma.it nella sezione “Da Museo a Museo”. Ai partecipanti si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo e portarsi acqua e pranzo a sacco. In caso di maltempo l’iniziativa verrà riproposta domenica 22 settembre. Per informazioni: 0566906525, e-mail: accoglienzamuseimassa@gmail.com