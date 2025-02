Aprono le iscrizioni per Unpaved Roads Punta Ala 2025

Ecco la data da segnare in calendario: 10 febbraio!

Punta Ala: Aprono ufficialmente le iscrizioni per Unpaved Roads Punta Ala, il primo grande appuntamento gravel della stagione 2025, in programma il 26 e 27 aprile. Per chi ama pedalare senza cronometro, esplorando percorsi studiati per svelare gli angoli più belli e nascosti della Maremma Toscana, meglio non farsi trovare impreparati: i posti andranno a ruba, anche grazie al lungo weekend di ponte!

Unpaved Roads Punta Ala non è solo un evento sportivo, ma un viaggio tra le colline toscane, le strade bianche e la costa incontaminata. Un'esperienza da vivere assieme a centinaia di appassionati, con cui condividere emozioni e avventura in un contesto che intreccia natura e tradizione, dove ogni pedalata regala panorami unici e il piacere di un viaggio senza tempo.

Un percorso nuovo, testato e migliorato

Per questa terza edizione, gli organizzatori, che ormai sappiamo amano curare ogni dettaglio, hanno ridisegnato il percorso, rendendolo ancora più affascinante, panoramico e divertente. Ogni tratto è stato testato più volte dal team di Unpaved Roads, grazie anche alla competenza di Peppe Esposto, con decine di sopralluoghi per garantire l'esperienza impeccabile a cui Unpaved Roads ci ha ormai abituato. Non possiamo svelare tutto, ma sicuramente si passerà per località come Scarlino, Caldana, Castiglione della Pescaia oltre che l’immancabile Riserva Naturale di Daccia Botrona. Non mancheranno poi gli iconici tratti costieri con panorami incantevoli sul mare e l’arcipelago Toscano a fare da cornice, come la famosa Cala Violina, solo per citarne una.

Le novità di questa edizione

Oltre alla traccia del percorso, i partecipanti avranno accesso a tre tracce bonus da affrontare in completa autonomia, perfette per chi non si accontenta e vuole esplorare ancora di più, scoprendo scorci inediti e angoli nascosti del territorio. Verrà inoltre fornita una guida turistica, pensata per essere il compagno ideale del viaggio. All'interno si troveranno informazioni sui luoghi da visitare, consigli enogastronomici sui ristoranti migliori della zona (testati dagli organizzatori stessi), storie del territorio e molto altro per arricchire l’esperienza di ogni partecipante.

A rendere tutto ancora più speciale, l’apertura straordinaria del PuntAla Camp & Resort: la base logistica dell'evento apre apposta per accogliere i partecipanti, offrendo tutti i servizi per un weekend perfetto. E se non hai una bici, nessun problema: potrai noleggiarne una direttamente al Punta Ala Trail Center, che mette a disposizione gravel, MTB ed e-bike di ultima generazione. Lo shop sarà anche il punto di riferimento per il supporto logistico, con deposito bici sicuro, officina attrezzata e area lavaggio, per affrontare l’evento con il massimo della comodità.

Prenota il tuo posto!

Le iscrizioni aprono il 10 febbraio e i posti sono limitati. Non perdere l'occasione di essere parte di questa avventura gravel tra i paesaggi più affascinanti della Toscana. Niente classifiche, solo la voglia di esplorare, divertirsi e godersi ogni pedalata senza pressioni. L’atmosfera amichevole e rilassata rende questo evento unico nel suo genere e amatissimo da chi lo ha già vissuto nelle edizioni passate.

Vi aspettiamo. Qui tutti i dettagli e le informazioni per iscriversi: https://www.unpavedroads.cc/iscrizioni-punta-ala-2025/

