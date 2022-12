Attualità "Apri una gabbia". Il progetto di ENPA per le festività natalizie 5 dicembre 2022

Redazione Acquapendente: Si chiama "APRI UNA GABBIA" il progetto in occasione delle feste di fine ed inizio anno targato ENPA - Sezione di Acquapendente e Comune. In sintesi è una campagna di adozione dei cani trovati sul territorio comunale e momentaneamente ospitati presso il canile convenzionato di Castel Giorgio. “Per Natale regalatevi un amico a 4 zampe e donate a lui una famiglia”, sottolineano dall'associazione. A disposizione NUVOLA (https://m.facebook.com)

NONNO NATALE (https://m.facebook.com)

Per informazioni Piera 3339149516

