Apri la tua impresa “chiavi in mano” con soli mille euro

Grosseto: Aprire un’attività non è mai stato così conveniente. Parola di Confcommercio Grosseto che ha deciso di “premiare” chi punta a diventare imprenditore “sfidando la crisi”. Questo offrendo l’intero pacchetto dei servizi specifici per le start up al costo complessivo di soli mille euro.



“Intendiamo dare concretamente una mano a tutti coloro che vogliono vivere l’avventura di avviare la loro impresa, nonostante il periodo di incertezza nel quale ci troviamo – spiega Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – offrendo ad un costo molto vantaggioso un pacchetto di strumenti per non farsi scoraggiare dalla burocrazia e per muovere i primi passi in autonomia. In pratica, con soli mille euro si avranno, nello specifico, l’iscrizione ai corsi di formazione obbligatori, le pratiche per l’avviamento all’impresa, un business plan ed anche ben tre mesi di contabilità, oltre alla tessera della Confcommercio valevole fino a tutto il 2023”.

Per fare un esempio, chi volesse intraprendere un’attività nell’ambito della ristorazione, che sia una pizzeria, un ristorante o uno street food, oppure un negozio di vendita generi alimentari, può da subito cogliere questa occasione e partire con il corso SAB ex Rec, somministrazione e vendita alimenti e bevande, che la Confcommercio organizza a Grosseto da lunedì prossimo, 7 novembre.

Con mille euro potrà partecipare anche agli altri corsi obbligatori per la sua impresa, come il Pronto Soccorso, l’Antincendio ecc, e potrà avere anche la consulenza dedicata, l’espletamento delle pratiche di avviamento e, come specificato, anche i primi tre mesi di gestione della contabilità da parte dello staff di consulenti dell’Associazione di categoria.

“Siamo dell’idea che i periodi di crisi vadano colti come un’opportunità – continua Orlando –, che sia di crescita o di cambiamento; un’opportunità anche per chi nutre l’ambizione di realizzarsi, ma la determinazione e l’ambizione non bastano da sole, servono ‘mani esperte e sicure’ come le nostre, specie in contesti economici difficilissimi come quello odierno. Ricordiamo che la Confcommercio di Grosseto è a disposizione delle start up anche con l’Ufficio bandi, sempre attivissimo perché le agevolazioni e gli incentivi pubblici, tra bonus e contributi a fondo perduto, continuano ad essere corposi e numerosi”.