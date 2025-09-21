Apre la nuova stagione teatrale di Grosseto 2025/2026

E’ stata inaugurata la Stagione Teatrale di Grosseto per l’anno 2025/2026.

Grosseto: Il 19 settembre scorso, al Teatro degli Industri è stato presentato il cartellone degli spettacoli della Stagione Teatrale di Grosseto, anno 2025/2026, che andranno in scena da novembre fino ad aprile prossimi.

Il cartellone è certamente intrigante, ben progettato e contiene spettacoli di vario genere, dalla commedia di Mamet e Frayn e Elio, la prosa classica Pirandello e Shakespeare e Plauto, la danza Opus Ballet, l’immancabile teatro napoletano l’avv. Maliconico di Gallo.

Insomma, è una buona programmazione di quindici spettacoli nei due teatri cittadini con offerte un po’ per tutti i gusti e alcuni spettacoli avranno una doppia rappresentazione.

Alla quale si affianca una programmazione extra del Teatro Moderno, che esula da questa presentata ieri, ricca già di ben altri diciotto spettacoli con attori di spessore e a livello nazionale, che stranamente il Comune non diffonde in modo pieno, se non per i cartelloni stradali, e che comunque ha registrato il tutto esaurito negli anni scorsi.

Si punta in questa stagione alla funzione didattica del teatro, spettacoli a supporto della pace, contro la violenza alle donne, contro le discriminazioni sociali, culturali e sessuali.

Come ha confermato alla presentazione Patrizia Coletta, direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus che organizza con il Comune di Grosseto la stagione teatrale.

Assente giustificata per malattia era la funzionaria e direttrice della biblioteca del Comune, Anna Bonelli, che comunque ha mandato un messaggio.

Fra i numerosi presenti del pubblico, si è visto l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti, che però essendo in silenzio per campagna elettorale non prende la parola – poi ha girato per la città tutto il pomeriggio per i troppi eventi organizzati contemporaneamente.

La campagna abbonamenti stagionali partirà lunedì prossimo, 22 settembre, con costi che oscillano tra un minimo di €65 ad un massimo di €133. Biglietti singoli da un massimo di €20 ad un minimo di €8. Sono previste riduzioni.

Un’opportunità per i sordi che tramite Escargot, l’associazione che ormai da anni fornisce l’ottimo service ai nostri teatri, possono chiedere qualche giorno prima di poter organizzare un audio appositamente per loro che verrà trasmesso direttamente ai loro apparecchi.

Sempre tramite Escargot saranno organizzati incontri tra gli attori e il pubblico per alcuni spettacoli che saranno condotti dall’autore, scrittore, drammaturgo, Federico Guerri.

Ancora Escargot condurrà i laboratori di teatro, musica, e movimento e corsi di aggiornamento, per bambini ed adulti.

Come negli anni passati è confermata la rassegna “Sipario Incantato “ per le scuole, in partenza da gennaio.

PROGRAMMA DELLA STAGIONE TEATRALE

- Teatro degli Industri, venerdì 7 e sabato 8 novembre alle 21.00 al con “Rumori fuori scena” di Michael Frayn, regia Massimo Chiesa

- Teatro degli Industri, martedì 25 novembre alle 21.00, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Maria Cassi e Leonardo Brizzi in “Sante donnacce”

- Teatro Moderno, giovedì 4 dicembre alle 21.00 “I segreti di Brokeback Mountain”, sul palco Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri

- Teatro degli Industri, martedì 9 e mercoledì 10 dicembre alle 21.00, “Riccardo III” di Shakespeare con Vinicio Marchioni, regia di Antonio Latella.

- Teatro degli Industri, sabato 10 e domenica 11 gennaio alle 21.00 con “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, con Vanessa Gravina

- Teatro Moderno, martedì 13 gennaio alle 21.00, Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani in “Il vedovo”

- Teatro degli Industri, sabato 17 e domenica 18 gennaio alle 21.00, Nancy Brilli interpreterà “Il padrone” di Gianni Clementi.

- Teatro degli Industri, mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio alle 21.00, Massimiliano Gallo porterà in scena “Malinconico”

- Teatro degli Industri, Sabato 7 e domenica 8 febbraio alle 21.00, Emilio Solfrizzi protagonista in “Anfitrione” di Plauto

- Teatro Moderno, giovedì 27 febbraio alle 21.00 Cesare Bocci e Vittoria Belvedere interpreteranno “Indovina chi viene a cena”

- Teatro degli Industri, Mercoledì 4 e giovedì 5 marzo alle 21.00 al “La signora delle camelie” con la regia di Giovanni Ortoleva

- Teatro Moderno, lunedì 9 marzo alle 21.00 Elio porterà in scena “Quando un musicista ride”.

- Teatro degli Industri, sabato 28 marzo alle 21.00 la danza sarà protagonista con “La Duse” della Compagnia Opus Ballet

- Teatro Moderno, mercoledì 8 aprile alle 21.00 con “November” di David Mamet, interpretato da Luca Barbareschi

- Teatro degli Industri, venerdì 17 e sabato 18 aprile alle 21.00 chiusura con “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”, di Alberto Fumagalli

SIPARIO INCANTATO

Accanto al cartellone serale, torna anche Sipario Incantato, la rassegna dedicata agli studenti delle scuole: Esercizi di fantastica (21 gennaio, Teatro degli Industri), Arlecchino (12 febbraio, Teatro degli Industri), La bambola e la bambina (12 marzo, Teatro degli Industri), Ulisse di e con Giacomo Moscato (23 marzo, due recite mattutine al Teatro degli Industri).

GLI INCONTRI CON GLI INTERPRETI

La stagione sarà arricchita anche dagli incontri con gli interpreti, appuntamenti gratuiti che permetteranno al pubblico di conoscere più da vicino i protagonisti della scena. Gli incontri, in programma nel ridotto del Teatro degli Industri alle ore 18.15 e coordinati dal drammaturgo e formatore Federico Guerri in collaborazione con l’associazione Escargot, offriranno momenti di dialogo informale seguiti da un aperitivo.

Si partirà sabato 8 novembre con la compagnia di “Rumori fuori scena”, seguito da mercoledì 10 dicembre con Vinicio Marchioni e il cast di “Riccardo III”. Domenica 11 gennaio sarà la volta di Vanessa Gravina e degli interpreti de “L’uomo, la bestia e la virtù”, poi domenica 18 gennaio Nancy Brilli incontrerà il pubblico in occasione de “Il padrone”. Giovedì 29 gennaio sarà la volta di Massimiliano Gallo, protagonista di “Malinconico”. Segue domenica 8 febbraio con Emilio Solfrizzi e il suo Anfitrione. Il ciclo continuerà giovedì 5 marzo con il cast de “La signora delle camelie” diretto da Giovanni Ortoleva, per concludersi sabato 18 aprile con la compagnia Les Moustaches, che porterà in scena “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”.



