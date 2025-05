Apre “L’Eccellenza”: sogni, amore e vino nel cuore di Marina di Grosseto

Grosseto: Marina di Grosseto si arricchisce di una nuova attività commerciale che porta con sé una storia di passione, sogni realizzati e romanticismo. Si chiama “L’Eccellenza”, ed è una nuova enoteca cocktail bar che apre i battenti il 30 maggio in via Grossetana 10, a pochi passi dal porto turistico, in un locale che un tempo ospitava un’officina per biciclette e che oggi si trasforma in un elegante punto di riferimento per cittadini, turisti e diportisti.

Dietro questa iniziativa c’è Daniela Ricci, una donna che ha fatto della sua storia personale un percorso ispirante. Originaria del Lago di Costanza, in Germania, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente bancaria, Daniela ha sempre coltivato un sogno: vivere in Toscana. Un sogno che ha iniziato a prendere forma 17 anni fa, quando si è trasferita in Maremma per amore, stabilendosi a Scansano, dove vive con il marito e il figlio.

Ma è ancora una volta l’amore il motore di questa nuova avventura. Per celebrare il 14° anniversario di matrimonio, suo marito le ha regalato il fondo che ospiterà “L’Eccellenza”, realizzando il sogno di una vita.

“Ci ho investito i miei sogni”, racconta Daniela, che è anche assaggiatrice professionale e membro del consiglio ONAV di Grosseto. Dopo il percorso formativo, ha lavorato presso una prestigiosa enoteca di Scansano, affinando la sua passione per il mondo del vino e dei distillati.

L’idea alla base de “L’Eccellenza” è chiara: qualità, eleganza e autenticità. Il locale offrirà una selezione esclusiva di vini pregiati, ma anche whisky, rum, gin tonic e amari ricercati, accompagnati da taglieri gourmet con prodotti selezionati, difficili da trovare altrove. L’esperienza sarà quella di un aperitivo raffinato, in un ambiente accogliente, dove ogni dettaglio è pensato per valorizzare il territorio e le eccellenze enogastronomiche.

Il servizio sarà attivo non solo nella stagione estiva, ma anche nei weekend d’autunno e d’inverno, offrendo la possibilità di acquistare le bottiglie da asporto o di degustarle direttamente sul posto. In prospettiva, Daniela guarda anche al suo paese natale, puntando all’export verso la Germania, con un sito web in fase di realizzazione per supportare questo sviluppo.

“Sarà qualcosa di diverso – commenta Daniela Ricci – un’attività in cui credo moltissimo, il coronamento di un sogno che ha richiesto pazienza, determinazione e tanta passione”.

Anche Confcommercio Grosseto accoglie con entusiasmo questa nuova apertura.

“Ci congratuliamo con Daniela per aver intrapreso questa prima esperienza imprenditoriale – dichiarano il presidente Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando –. La sua energia e la sua passione rappresentano un esempio di come anche i sogni più personali possano trasformarsi in un progetto concreto, capace di arricchire il tessuto commerciale del nostro territorio”.