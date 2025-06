Appunti di Viaggio: Confesercenti lancia nuove passeggiate con degustazione in Maremma

Oltre a Girogustando, quest'anno Confesercenti Grosseto presenta "Appunti di viaggio", un nuovo format che unisce escursioni guidate, natura e degustazioni a chilometro zero, partendo il 28 giugno dal Parco della Maremma.

Grosseto: Quest'anno Confesercenti raddoppia, e al format collaudato di Girogustando affianca una novità: Appunti di viaggio, una passeggiata con degustazione nelle più belle località della Maremma con la possibilità di degustare prodotti a chilometro zero nelle botteghe aderenti a Vetrina Toscana.

I percorsi (tre in totale, il primo dei quali all'interno del Parco della Maremma) saranno illustrati dalle Guide ambientali delle due cooperative Zoe e delle Orme e sono pensati per essere alla portata di tutti.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 28 giugno, nel cuore del Parco della Maremma. Sarà un connubio perfetto tra l'enogastronomia locale e la natura lussureggiante del Parco.

«Confesercenti presenta con grande soddisfazione questa iniziativa che unisce amore per il territorio, passeggiate e quindi amore per la natura, cultura enogastronomica, dibattiti e nuove idee per la nostra terra» afferma Marco Di Giacopo responsabile provinciale Fiesa Confesercenti.

La manifestazione enogastronomica è realizzata da Confesercenti Grosseto, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

«Ringraziamo Regione e Camera di commercio per aver creduto in questa iniziativa e ci aspettiamo la massima partecipazione per questo progetto che unisce e che tende anche alla valorizzazione del nostro patrimonio presente sia nelle città che nei piccoli borghi che sono le botteghe alimentari tra i presidi delle eccellenze enogastronomiche della Maremma e della Toscana».

Per l'appuntamento del 28 giugno il ritrovo con la guida è fissato alle ore 10 ad Alberese presso il centro visite ad Alberese. Passeggiata guidata nel parco sull'itinerario faunistico, un percorso molto facile adatto a tutti che si articola tra macchia mediterranea e bosco di sughere, dove trovano rifugio molti animali selvatici come cinghiali, daini, istrici, volpi ecc.

Lunghezza circa 2,5 km. Durata della visita circa 2 ore - 2 ore e mezzo. I visitatori saranno accompagnati da una guida ambientale autorizzata dall’Ente parco.

Al termine degustazione di prodotti tipici toscani presso la Bottega Maremmana via del Bersagliere 2 ad Alberese. Dialoghi con il Presidente del Parco della Maremma Simone Rusci e il Direttore del Museo di storia naturale della Maremma Andrea Sforzi.

Costo: 25 euro (10 euro sotto i 14 anni).

Info e prenotazioni: 0564.438811