Appuntamento con i Giovani di Forza Italia per costruire insieme il futuro

Grosseto: Sabato 4 ottobre alle ore 17.00, presso il Grand Hotel Bastiani, si terrà un appuntamento di grande rilevanza per la politica giovanile del territorio: l’incontro promosso dal gruppo Giovani di Forza Italia di Grosseto, dal titolo “Costruiamo insieme il futuro”. Sarà un’occasione aperta alla cittadinanza, pensata per valorizzare le nuove generazioni e il loro ruolo nel processo di rinnovamento politico e amministrativo.

L’evento impreziosito dalla presenza del Vicepremier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Tra i relatori vi saranno gli interventi del Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni, il Segretario Regionale Matteo Scannerini, il Segretario Provinciale di Forza Italia Roberto Berardi, e il Responsabile Provinciale dei Giovani Cesare Spinelli. A dimostrazione della stretta connessione tra il movimento giovanile e le istituzioni, prenderanno parte all’incontro anche il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’Assessore Luca Agresti, candidato al Consiglio Regionale della Toscana, e il Consigliere Comunale Ludovico Baldi.

Tramite questa iniziativa, il gruppo Giovani di Forza Italia Grosseto conferma la propria presenza attiva sul territorio e l’impegno concreto. Non solo entusiasmo e partecipazione, ma anche proposte, ascolto e un forte radicamento nella realtà locale.

Costruire insieme il futuro non è solo uno slogan, ma un invito concreto alla partecipazione. Forza Italia risponde presente.



