Approvato tudio di fattibilità del progetto per campo di Baseball presentato da Bsc Grosseto 1952

Per portare a termine il progetto è stato stimato un costo totale di 180mila euro.

Grosseto: Il Bsc Grosseto 195 Ssd Arl ha richiesto al Comune di poter riconfermare la gestione dell’impianto sportivo di baseball, situato in via Orcagna, per i prossimi 15 anni. Nell’occasione la società ha presentato un progetto per effettuare degli interventi di manutenzione a carattere straordinario. I lavori prevedono, ad esempio, la ristrutturazione dell’impianto di irrigazione del campo principale, il rifacimento del diamante di gioco, il ripristino della funzionalità dell’illuminazione, l’installazione di un tabellone segnapunti ma anche la realizzazione di una piccola tribuna per il pubblico e di nuovi spogliatoi.



Per portare a termine il progetto è stato stimato un costo totale di 180mila euro.

“Siamo soddisfatti – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi - del progetto che ci ha presentato la Bsc Grosseto 1952. La nostra amministrazione è sempre pronta a sostenere progetti che vanno a beneficio di tutti e che portano effetti positivi in più settori: in questo caso, oltre all'ambito sportivo troveranno vantaggi anche quello economico e quello sociale”.