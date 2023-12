Approvato nuovo regolamento tutela e decoro patrimonio culturale e attività centro storico

C'è il via libera del Consiglio

Grosseto: Approvato in Consiglio il nuovo regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale e delle attività del centro storico. In seguito alle variazioni della normativa vigente in merito, cioè la legge regionale 62 del 2018, è risultata opportuna l'armonizzazione del testo.

Per quanto riguarda la parte del decoro del centro storico sono state dettate nuove norme per i negozianti che interesseranno anche i colori degli ombreggianti, delle fioriere, dei tavoli e delle sedie delle attività al fine di dare un'uniformità visiva al centro storico. Prima della modifica del regolamento si sono tenute alcune riunioni a cui hanno partecipato i servizi del Comune competenti, le associazioni imprenditoriali di categoria del commercio, dell’artigianato e dei servizi maggiormente rappresentativi del territorio oltre a tutti i soggetti interessati per l’area del centro storico, al fine di raccogliere proposte condivise e contributi utili alla modifica del regolamento in oggetto.

“Abbiamo ritenuto importante – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini - inserire nel regolamento anche un grafico aggiornato dell'area del centro storico, nell’ottica di migliorare la fruibilità e la conoscibilità delle disposizioni richiamate nella nuova disciplina. Sarà possibile inoltre consultare il regolamento anche in formato informatico aperto, sarà dunque garantita così l’accessibilità del file anche ai soggetti diversamente abili che necessitino di tecnologie assistive di lettura dei testi. Tutti gli interessati avranno 2 anni di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina in modo da non gravare eccessivamente sui commercianti”.