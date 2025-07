Approvato lo schema di intesa Regione-Anci per politiche montagna 25-27

Firenze: Dopo il rinnovo della collaborazione tra Regione e Anci Toscana a sostegno dei territori delle Aree interne, la giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta lo schema di protocollo d’intesa Regione- Anci sulle politiche per la montagna e le aree interne per il triennio 2025-2027.

Obiettivo dell’accordo, che avrà durata di 3 anni: definire priorità, linee d'azione ed attività volte a facilitare e sviluppare interventi per lo sviluppo delle politiche per la montagna toscana, della Strategia regionale per le aree interne 2021-2027 e per il sostegno alla valorizzazione della Toscana Diffusa con la conseguente inversione del fenomeno dello spopolamento in questi territori.

“Il lavoro fatto con Anci ha dato ad oggi buoni frutti - commentano il presidente Eugenio Giani e la vicepresidente e assessora alle aree interne Stefania Saccardi – Con questo accordo vogliamo far sì che le strategie territoriali elaborate finora possano trovare ulteriore sviluppo e realizzazione. Riteniamo infatti che siano necessarie azioni coordinate per fare in modo che chi vive e lavora nelle aree interne abbia tutte le condizioni per restare, o tornare: solo valorizzando i patrimoni territoriali locali possiamo garantirne crescita e sviluppo e insieme contrastare il pericolo dello spopolamento. Per questo, contemporaneamente, è strategico sviluppare attività di collaborazione tra Regione Toscana ed ANCI Toscana nell’ambito della Strategia Regionale Aree Interne, volte in particolar modo a rafforzare la concertazione politico-istituzionale tra gli enti che partecipano alle strategie territoriali integrate della programmazione 2021-2027 ”.

“Per noi questo accordo è fondamentale, perché il tema delle aree interne e della montagna è al centro del nostro impegno e della nostra attività - sottolinea la presidente di Anci Toscana Susanna Cenni - Il lavoro di questi anni è stato complesso e prezioso, perché siamo riusciti ad avviare una inversione di tendenza con risultati concreti, ma è indispensabile andare avanti. I Comuni e i territori delle aree interne sono un patrimonio insostituibile, fondamentale anche per il miglioramento della vita nelle aree urbane. Il nostro obiettivo, insieme alla Regione, è far sì che i servizi e la qualità del vivere continuino ad essere priorità strategiche. Con l’intesa di oggi continueremo su questa strada”.

In particolare, l’accordo vuole rafforzare la collaborazione per colmare la distanza accumulatasi fra centro e periferia e supportare la valorizzazione delle potenzialità di questi territori, sviluppando i fattori locali.

Vuole affrontare in modo organico e innovativo il tema dei servizi ecosistemici quale strumento in grado di dare valore ai servizi ed ai beni naturali che la montagna preserva; dare impulso a settori economici, come il turismo, l’artigianato, il cibo; dare forza all’agricoltura di montagna come per esempio al settore castanicolo e alla forestazione.

Riguardo alle infrastrutture e ai collegamenti, ci si impegna a mantenere le linee di trasporto presenti, preservando anche quelle da capoluogo a frazioni e case sparse; si vuole ridisegnare le politiche ed il ruolo della scuola nei comuni, in modo che la scuola possa affermarsi come polo culturale locale.

In sanità, l’obiettivo è dare un'identità più forte ai piccoli presidi ospedalieri e sostenere e implementare forme innovative di governance territoriale specifiche per territori a bassa densità abitativa, produttiva, associativa, che siano in grado di mettere a sistema una collaborazione pubblico, imprese, cooperazione, terzo settore e privati.

Firmando il protocollo le parti si impegnano congiuntamente ad implementare proposte, attività di concertazione nelle forme in essere, informazione, analisi, formazione, comunicazione, animazione e sviluppo di progettualità specifiche, a scala regionale o localizzate, l’accessibilità, la fruibilità e l’efficienza della pubblica amministrazione, supportare la realizzazione di processi aggregativi intercomunali, favorire la stipula di accordi nei quali definire obiettivi condivisi specifici, azioni ed interventi utili e relative risorse dedicate alla riuscita delle attività.