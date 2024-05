Sport Approvato l'intervento di manutenzione straordinaria alla piscina di via Veterani dello sport 7 maggio 2024

7 maggio 2024 75

75 Stampa

Redazione

Grosseto: È stato approvato il progetto esecutivo per l'ntervento di manutenzione straordinaria della piscina di via Veterani dello sport proposto da Uisp Grosseto.

L'intervento in oggetto, del valore di circa 29mila euro, riguarda le sole opere da eseguirsi entro l’anno 2024 e consiste nella ristrutturazione degli spogliatoi attraverso la demolizione delle pannellature esistenti, la realizzazione delle nuove pareti in cartongesso di tipo antiumido, la fornitura di nuovi infissi interni e l'imbiancatura con tempera lavabile. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Approvato l'intervento di manutenzione straordinaria alla piscina di via Veterani dello sport Approvato l'intervento di manutenzione straordinaria alla piscina di via Veterani dello sport 2024-05-07T16:45:00+02:00 91 it Approvato l'intervento di manutenzione straordinaria alla piscina di via Veterani dello sport PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/08/15/20170815155206-83a4d226.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/08/15/20170815155206-83a4d226.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 07 May 2024 16:45:00 GMT