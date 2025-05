Politica Approvato il Rendiconto 2024: conti in ordine e avanzo significativo 16 maggio 2025

Vicesindaco Bianchi: «Siamo soddisfatti, è un bilancio sano e con margini di manovra per gli investimenti futuri» Scarlino: Giovedì 15 maggio, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. I dati confermano la solidità dei conti del Comune, con un avanzo di amministrazione disponibile pari a 2.018.148,39 euro, a fronte di un risultato complessivo di 12.963.670,79 euro. Il fondo cassa al 31 dicembre 2024 si attesta a 3.518.266,21 euro, in aumento di oltre 507.000 euro rispetto all’anno precedente. Non è stato necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per tutto l’anno. Tra gli accantonamenti più significativi figura il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con 9.150.613,56 euro. Gli accantonamenti complessivi ammontano a 10.945.522,40 euro. Le entrate correnti accertate sono state pari a 8.353.140,19 euro (92,19% di realizzazione), mentre le spese correnti impegnate hanno raggiunto i 7.228.564,68 euro. Sul fronte degli investimenti, le entrate in conto capitale accertate ammontano a 2.620.222,60 euro, con un utilizzo complessivo delle risorse pari a 3.453.148,88 euro, grazie anche a risorse straordinarie. La spesa per il personale si mantiene sotto controllo con 2.121.993,91 euro, pari al 30,17% della spesa corrente. Il debito residuo si attesta a 1.617.213,66 euro, con un indebitamento pro-capite di soli 428,97 euro. Il Comune ha inoltre rispettato tutti i parametri di finanza pubblica, incluso l’indicatore di tempestività dei pagamenti, che si attesta a -14 giorni rispetto ai 30 previsti dalla legge. «Il rendiconto 2024 dimostra la solidità e l’equilibrio della nostra gestione finanziaria – dichiara il vicesindaco con delega al Bilancio Michele Bianchi –. Abbiamo mantenuto i conti in ordine, senza ricorrere a debiti aggiuntivi, e con un avanzo disponibile che ci consentirà di affrontare con serenità le future sfide. La responsabilità e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche restano la nostra priorità». Seguici



