Approvato il progetto per la riqualificazione della rotatoria di Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: È stato approvato in linea tecnica il progetto per la riqualificazione della rotatoria all’ingresso di Marina di Grosseto che il Comune realizzerà a proprie spese a seguito di un accordo con la Provincia che ne è proprietaria. Questo intervento è cruciale per valorizzare una importante località balneare del territorio. Nell’ambito del progetto, verrà installato un arredo urbano di benvenuto all’interno della rotatoria per promuovere il turismo.